Let's make the forest great again: van méér bos profiteren we allemaal

boswachterscolumnLet's make the forest great again! Dat zou een actuele slogan kunnen zijn voor een nieuw bosbeleid. Goed voor mens en dier.

Tjonge wat was het druk in de bossen zeg! Wellicht is het nooit eerder vertoond maar nu was het drukker op de bosweg dan in de Kalverstraat en was een parkeerplaats à la Ikea geen overbodige luxe geweest.

Een beetje krap

Ergens was ik ook wel een beetje trots. Al die mensen komen er nu toch maar mooi achter dat het heerlijk ontspannen en genieten is in al die mooie natuurgebieden. Maar laten we ook eerlijk zijn, het was wel een beetje krap.

Na zo'n weekend is het ook wel een beetje puin ruimen en verontruste mailtjes beantwoorden. En dan denk ik: een beetje meer bos zou beslist geen kwaad kunnen. Sterker nog, het zou heel erg goed zijn voor ons allemaal.

Zuurstof

Quote Brabant krijgt er de komende jaren enkele honderden hectares nieuw bos bij Hopelijk vertel ik geen nieuws, maar bossen zijn voor ons van levensbelang. Ze zorgen voor uw en mijn zuurstof, halen CO2 uit de atmosfeer, vormen het leefgebied van 80 procent van alle biodiversiteit, houden ons koel, voorkomen erosie, zuiveren onze lucht, ze leveren ons eten, medicijnen, hout, papier en banen. Om maar wat te noemen.



En beslist niet onbelangrijk in deze tijden: een groene omgeving helpt ook psychisch gezond te zijn. En daarom kunnen we natuurlijk niet anders dan het voornemen van de politiek om meer bos te realiseren alleen maar toejuichen.

Nou, daar werken we hard aan. Voor komend jaar staan er opnieuw vele duizenden jonge boompjes op de begroting om nieuw bos uit de grond te stampen. Of er juist in. Want al dat planten gebeurt met zorg én met de hand.

Nieuw bos

En zo komen er ook in Brabant komende jaren enkele honderden hectares nieuw bos bij. Ik kan u niet beloven dat het af is voor de vierde golf, maar het zou toch mooi zijn als we wat meer ruimte hebben voor natuur en recreatie, vindt u niet?

Als bosaanplanter moet je trouwens wel een beetje geduldig zijn, het duurt een jaartje of vijftig voor het bos een beetje body krijgt. Tot die tijd dus graag een beetje bescheiden zijn met CO2 uitstoten. En daarna ook.