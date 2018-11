Hoe een slimme kraai aan zijn maaltje komt

Op een koude novemberochtend liep ik buiten met mijn hondje. Mijn oog viel op een zwarte kraai op een lantaarnpaal. Hij gedroeg zich een beetje vreemd. Zelfs mijn hondje leek het op te merken en keek met een schuin kopje op naar de vogel.

De kraai liet iets vallen en vloog erachteraan. Toen kreeg de vogel ons in de gaten en vloog een stukje verder naar een hogere lantaarnpaal. Daar zat hij eerst weer even goed rond te kijken voordat hij weer iets liet vallen en erachteraan vloog. Op dat moment ging me een lichtje branden.

Walnoot

Het was me al eerder opgevallen dat er lege halve walnoten lagen langs het fietspad waarop ik vaak met mijn hondje loop. Ik had gedacht dat er eekhoorns actief waren, maar het was dus een kraai geweest! Hij gooide noten naar beneden om ze open te krijgen. Ik moest er stilletjes om lachen. Echt mooi om te zien hoe inventief zo'n vogel is.

Dieren moeten ook flexibel en inventief zijn om zich te handhaven in deze wereld waar wij mensen steeds meer ruimte innemen. Ze maken gebruik van wat de omgeving ze biedt. Er zijn filmpjes van vogels die noten laten kraken op wegen. Ze gooien de noot erop, wachten tot een auto eroverheen gereden is en halen dan de gekraakte noot op. Er zijn er zelfs die doodleuk een winkel in lopen om daar 'boodschappen te doen' en, zonder te betalen, door de schuifdeur weer naar buiten banjeren met een zakje chips.

Nóg slimmer