Genieten van de staartmees: een heel mooi, buitengewoon levendig vogeltje

Als je ze ziet, lijken het net kleine bolletjes dons of wol met een stevige steel. Wat ze vooral zo koddig maakt, is de zwarte streep door het oog naar het snaveltje. De staartmezen behoren tot de groep van echte mezen. De omschrijving van deze groep is als volgt: het zijn kleine in bomen en struiken levende vogels, die buitengewoon levendig zijn. Mooi hé, buitengewoon levendig, ik kan er me van alles bij voorstellen als ik door mijn kijker de staartmezen probeer te volgen.



Verder bezitten deze echte mezen een korte, stevige priemsnavel en korte, forse klimpoten. Toch zijn niet alle mezen meteen familie, want de staartmezen behoren weer bij een andere familie dan de koolmees of de pimpelmees.