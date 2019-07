Er zit een luchtje aan het groen...

Spoor van motorolie getrokken in bos in Bergen op Zoom: ’dertig meter smeerbende’

25 februari BERGEN OP ZOOM - In het bos aan de Gareelweg in Bergen op Zoom is maandagmorgen een oliespoor van tientallen meters gevonden. Er omheen liggen plastic flessen van motorolie, wat erop kan duiden dat iemand de olie bewust in het bos heeft gedumpt. Boswachter Erik de Jonge heeft er geen goed woord voor over. ,,Het is over dertig meter een vreselijke smeerbende.”