BOSWACHTERSCOLUMNElke ochtend als ik opsta is het de eerste vraag die bij me opkomt: zijn ze er nog, de pimpelmeesjes?

Vanuit de badkamer heb ik precies zicht op het invlieggat van het nestkastje. Tot nu toe krijg ik het antwoord telkens gauw, want binnen een minuut zie ik een pimpelmees- papa of -mama met een snaveltje vol voedsel naar binnen vliegen, en met een poeppakketje (ze houden het nest prachtig schoon) naar buiten.

Het wachten op het uitvliegmoment van de jongen geeft me een dubbel gevoel. Het is leuk spannend en we kunnen niet wachten. Ik weet echter ook dat het daarna opeens wel erg leeg en stil lijkt in de tuin.

Leeg en stil

Andere jaren was dat ook zo. Ik zou bijna zeggen dat het me een beetje een leeg nest-syndroom bezorgt, een aandoening waar mensenmoeders last van kunnen krijgen als de kinderen het huis verlaten.

Wat te doen met de leegte en de tijd? Natuurlijk neemt het turen naar onze nestkast niet zóveel tijd in beslag, maar toch zal het straks wennen zijn aan het ontbreken van het gepiep in de tuin.

Gelukkig duurt het nog jaren voordat mijn eigen zoontje het huis verlaat, want als ik dit al als een leegte ervaar... Maar hij beweert nu zelf nog dat hij nooit bij ons weggaat, dus wie weet.

Surrogaatnestje

In de opvang is weinig leegte om me heen te bespeuren. Inmiddels zitten de couveuses vol met surrogaatnestjes met allerlei soorten vogeltjes en zoogdiertjes.

Allemaal jonge diertjes die continu zorg nodig hebben. Zorg die de biologische ouders eigenlijk hadden moeten geven. Die zullen ook wel last hebben van een leeg nest-syndroom nu. Of van het verdwenen nest-syndroom, want we krijgen nogal eens hele nesten met jonkies binnen.

Gelukkig zijn er hier een hoop vrijwilligers die keihard werken om al die kleine, piepende pluizenbolletjes gezond groot te brengen.

(Column van Diwi Zagers-Nieboer van Vogelrevalidatiecentrum Zundert)