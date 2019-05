De dood hoort erbij in de dierenopvang

Mijn zoon is niet overdreven gevoelig, maar dit was voor hem duidelijk een brug te ver. Dood is ook een moeilijk begrip. Bij de opvang worden we er dagelijks mee geconfronteerd, maar ook mij overvalt het soms. Vanochtend vond ik een reetje dood in de kooi. Gisteravond had ik nog goede hoop dat we het piepjonge reekalfje er wel doorheen konden krijgen. Helaas, bleek vanmorgen, en even brak er iets in mij. ,,Nee", dacht ik. Maar ik kon het niet ontkennen. Dood is dood.



Zó jammer is het, maar in de opvang hoort het erbij. Dieren komen niet voor niets in een opvang terecht. We werken heel hard om de duizenden dieren die we jaarlijks binnen krijgen een tweede kans te geven. Soms lukt dat niet. Als we 60 procent kunnen loslaten van wat we binnen krijgen, is dat een goed resultaat. Ik zou er dus aan gewend moeten zijn. Maar toen dat reetje stierf, voelde ik de pijn die mijn zoon voelde bij die vis.