Boswachter Natuurmonumenten: Tonderzwam, er kan er maar één de echte zijn

Monsterwesp tóch in Nederland, boswachter stomverbaasd: 'Hoe is hij hier gekomen?'

18 september OISTERWIJK/DREISCHOR - Tientallen meldingen kwamen er binnen over de komst van de Aziatische hoornaar naar Nederland. Tot nu toe ging het altijd om Europese hoornaar. Nu lijkt het er écht op dat het dier in Nederland is. En wel in het Zeeuwse Dreischor. Boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk reageert stomverbaasd. ,,Dit had ik echt niet zien aankomen. Hoe is deze hoornaar hier gekomen?”