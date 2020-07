Boswachter fopt bronstige ree voor de perfecte foto

boswachterscolumnErik de Jonge heeft er alles voor over om plaatjes te schieten van de reeënbronst, al is het voor zonsopgang.

Met een zachte klik duw ik het portier dicht. Een lichte streep in het oosten laat zien waar de zon straks opkomt. Ik moet opschieten. Vóór het licht is wil ik op de plek zijn.

Geritsel

Met m'n camera en de kijker over mijn schouder schuifel ik langs de bosrand. Goed opletten nu! In een donker bos klinken geluiden extra hard. Geritsel voor me. Tussen de donkere stammen herken ik het silhouet van een reegeit.

Haastig loopt ze mijn kant uit, steeds even achterom kijkend. Die probeert een hitsige bok van zich af te schudden, schiet het door mijn hoofd. Als ze me nu maar niet ziet! Het ergste wat me nu kan overkomen is een luid blaffende reegeit.

De geit heeft geen zin

Terwijl ze weer even omkijkt, glip ik in de zwarte schaduw van een dikke beuk. Ze passeert op enkele meters, ik haal opgelucht adem. Tien minuten later heb ik de rand van het beekdal bereikt. Een witte nevel zweeft boven het veld. Het duurt niet lang of uit de nevel doemt op wat ik verwachtte.

Een drijvende bok, achter een geit. Hij loopt met z'n snuit pal achter de geit aan en drijft haar in rondjes voor zich uit, totdat ze zich eindelijk laat 'beslaan', zoals de paring in vaktaal heet.

Deze geit heeft daar echter weinig zin in vandaag. Zodra de bok een tijdje omkijkt naar een geluid in het bos poetst ze de plaat.

Gefopt!

Nu grijp ik m'n kans! Als de stomverbaasde bok de omgeving afspeurt om haar te vinden boots ik het geluid na van een bronstige reegeit. Met enkele enorme sprongen staat hij voor me! Platliggend in het natte gras doet de camera z'n werk.

Terwijl de dauwdruppels mijn hemd bereiken staat-ie me minutenlang te observeren. Ik zie aan zijn houding dat de overtuiging groeit dat dit toch niet zijn geit is.

Als hij in het bos verdwenen is, kom ik overeind, kletsnat en stram van de kou, maar met een grote glimlach. Hierom wil ik geen ochtend van de reeënbronst missen!