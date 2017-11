Boswachter Brabantse Wal: Een knalfeest!

Het was een knalfeest! Echt top. Iedereen was er. Cadeautjes, hapjes en drankjes, alles. Logisch ook, zo'n leeftijd is echt bijzonder. Dat wil je vieren.

Het komt denk ik ook wel een beetje omdat heel veel mensen haar graag mogen. Ondanks haar leeftijd is ze een lust voor het oog, bruist ze van energie en loopt ze haast over van mooie plannen en frisse ideeën. Ik vind dat echt knap! En het is ook niet iedereen gegeven op die leeftijd. Je kunt dan ook wel merken op zo'n jubileumfeest dat veel mensen wat met haar hebben. Zowel boeren als bobo's, burgers en buitenlui.

Allerlei pluimage was er. Je merkt het ook aan alle steun, de fanclub is enorm. En al was het een gigantische klus, ze kregen allemaal een presentje, je wordt tenslotte maar één keer 85.

Een prachtig boek was het. De liefhebber kan er nog aan komen via haar eigen website. Natuurlijk was het een boek over de Brabantse natuur dicht bij huis. Bomvol met alles wat je er over wilt weten. Dat is dan ook echt helemaal haar ding. Daar zet ze zich al tientallen jaren met hart en ziel voor in. Het resultaat daarvan kan nauwelijks iemand ontgaan zijn.

Het enige waar je aan merkt dat ze al een dagje ouder wordt, is als ze een boekje open doet over het verleden. Dan merk je dat ze echt een hoop heeft meegemaakt. Mooie en minder fraaie gebeurtenissen natuurlijk. Maar van al die mee- en juist ook die tegenwind heeft ze geleerd en is ze wijzer geworden. Ze kwam er sterker en groter uit. Bijzonder toch? Daarom is in het Tilburgse Natuurmuseum zelfs een gloednieuwe expositie aan haar gewijd.