Boswachter Brabantse Wal: Duistere praktijken van stropersgilde

Minder dieren op Noordzeebodem maar méér bruinvissen

30 oktober De populaties van 140 soorten zeedieren in de Noordzee zijn tussen 1990 en 2015 met gemiddeld 30 procent afgenomen. Dit komt vooral door een sterke achteruitgang van dieren die in of op de zeebodem leven, zoals schelpdieren, kreeftachtigen en zee-egels.