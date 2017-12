Boswachter Biesbosch: Zeearenden flirten erop los in de donkere dagen

Terwijl de dagen flink korter worden en de waterrijke gebieden in de delta verlaten zijn van recreatievaart flirten de zeearenden er flink op los. Knus zitten diverse zeearendenparen bij elkaar.

Soms bij hun oude vertrouwde nesten, zoals in Nationaal Park De Biesbosch. Soms bij nieuwe bouwsels in toekomstige broed domeinen. Dat is gaande rondom het Haringvliet en nabij het Krammer-Volkerak.

Recent ontving ik onwijs goed nieuws. Ecoloog Dirk van Straalen belde mij verheugd op. Hij had een kleurring afgelezen van een 'zo goed als volwassen' zeearend in het Krammer-Volkerak. Wat bleek, het was vogel AV01, de zeearend die in 2014 geringd was in de Brabantse Biesbosch. Een vogel met een verhaal.

In 2016 vonden medewerkers van het Zeeuws Landschap de vogel namelijk vergiftigd op de Slikken van de Heen. Wat een sneu gebeuren. De vogel had vermoedelijk aan giftig aas gezeten. Dat zou dan waarschijnlijk weer neergelegd zijn tegen (roof)dieren. De vogel werd naar de opvang van Vogel Revalidatie Centrum Zundert gebracht en die deden waar zij goed in zijn: vogels oplappen.

Enkele weken later werd de vogel vrijgelaten in de natuur. Daarna bleef het lang stil. Geen enkele terugmelding van de vogel. Ik was dan ook bezorgd dat de vogel het toch niet gered zou hebben. Natuurlijk was ik daarom extra blij met het belletje van Dirk van Straalen.

Het vrouwtje waar het 'Biesbosch- mannetje' mee optrekt is overigens ook geringd, maar daar weten we de zekere herkomst nog niet van. Of er nu twee 'extra' paartjes naast de Biesbosch-paren in de delta verblijven is ook nog niet helemaal duidelijk. Dat is puzzelen en geduld hebben.