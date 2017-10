Boswachter Biesbosch: Tornado van spreeuwen

Jonge zeearend gespot in Hemelrijkse Waard, Na­tuur­mo­nu­men­ten door het dolle heen

6 oktober OIJEN - In het in maart geopende natuurgebied Hemelrijkse Waard bij Oijen is deze vrijdag een jonge zeearend gespot. ,,Ik was super verrast", zegt Titia van Heusden uit Oss. Zij is vrijwilligster bij natuurmonumenten.