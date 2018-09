Boekweit- of oogstmaan en de appelboom

'Muggen­plaag in Biesbosch komt door het weer'

4 juni Recreanten in de Biesbosch melden last te hebben van een muggenplaag. Daardoor laait de discussie over de inrichting van de Nieuwe Biesbosch weer op: die zou te nat zijn en insecten aantrekken. Volgens boswachter Thomas van der Es is er echter iets anders aan de hand.