Zo veranderen jouw arbeidsvoorwaarden in 2021

Thuiswerken is voor veel werkende Nederlanders nu de norm, maar zal ook in de toekomst vaker een blijvertje zijn. En dat zorgt meteen voor een grote verandering in de secundaire arbeidsvoorwaarden, vertelt arbeidsjurist Edith van Schie van XpertHR, juridisch HR-kennispartner. ,,Zowel werkgevers als werknemers zien voordelen van een aantal dagen per week thuiswerken. We gaan ervan uit dat mensen op de lange termijn ook willen blijven thuiswerken. Maar het recht op thuiswerken is niet in de cao geregeld, werkgevers en werknemers moeten samen afspreken of dat kan, mag en voor hoeveel dagen. Zeker voor de lange termijn.’’