Zo kun je in coronatijd je steentje bijdragen

‘Let een beetje op elkaar’, zei onze premier aan het begin van deze crisis. Het is duidelijk wat dat inhoudt als je een vitaal beroep hebt. Maar stel nu dat je tijdens de crisis aan de zijlijn bent gezet, hoe kun je dan je steentje bijdragen? Mensen bellen die het nodig hebben, de buren in de gaten houden of voor iemand anders een boodschap doen, het helpt allemaal. Buiten je directe kring wordt het echter ingewikkelder. Hoe kun je jouw tijd en energie het beste inzetten om hen die het nodig hebben te ondersteunen?

Iemand die daar alles vanaf weet, is Heleen van den Berg, verantwoordelijk voor de nationale hulpverlening van het Rode Kruis. Ze geeft leiding aan het landelijk operationeel crisisteam, verantwoordelijk voor de grootste binnenlandse hulpactie sinds de Watersnoodramp. Voor de laatste aflevering van deze podcast interviewt Thijs Launspach haar over waar in coronatijd behoefte aan is, en over hoe we ons steentje kunnen bijdragen.