Zo krijg je de ‘gunfactor’ bij een sollicitatiegesprek

Op zoek naar nieuw werk? Je bent in tijden van corona helaas niet de enige. Opnieuw beginnen kan lastig zijn, zeker als je lang niet meer hebt hoeven solliciteren. In deze reeks helpt trainer en auteur Mirjam Wiersma jou om je sollicitatieskills weer helemaal up-to-date te maken. Vandaag deel drie: deel iets persoonlijks.

Tijdens een 1-op-1 training liep ik samen met een deelnemer door een drukke winkelstraat. Ze kreeg de opdracht een willekeurige voorbijganger aan te spreken en te interviewen over vrijetijdsbesteding. Het was de bedoeling al snel - in ieder geval voordat ze de voorbijganger echt ging bevragen - iets persoonlijks te delen. Denk aan iets als ‘ik geniet zelf erg van de rust die een lekkere, lange uitdagende wandeling door de natuur je biedt’.

Ze keek er niet naar uit, naar die oefening. Maar ze deed het wél en had een lang en leuk gesprek. De man die ze aansprak kwamen we later nog een keertje tegen. Vanuit de verte zwaaide hij enthousiast.

Sympathieker

Dit is niet maar een leuke ervaring. Al jaren geef ik individuele trainingen en ik heb al vaak met deelnemers soortgelijke oefeningen gedaan. Het effect op mensen is verbluffend: laat jij iets persoonlijks zien en vertel je dat met een scheutje emotie (‘ik geniet erg van …’), dan wil de ander ook graag iets laten zien. Dat proces maakt dat diegene ook anders tegen jou aankijkt: je wordt er warmer en sympathieker door. Handig voor je gunfactor in sollicitatiegesprekken.

Een mooi sollicitatiegesprek is geen koud gesprek zonder emotie onder het mom dat dat zakelijk zou zijn. Toch is het ook geen gesprek met een vriend. Welke emotie past nog? Welke persoonlijke ervaring deel je en welke niet? Die lijn trekt niet iedereen op dezelfde plek. In een zakelijk gesprek met een klant zei een collega eens: ‘dit komt even vaak voor als simultaan klaarkomen met je partner’. Dat zegt iets over het seksleven van mijn collega en aan die informatie had ik in ieder geval geen behoefte. Wat mij betreft is niet iedere persoonlijke informatie geschikt om te delen in een sollicitatiegesprek.

Quote Welke persoonlij­ke ervaring deel je en welke niet? Die lijn trekt niet iedereen op dezelfde plek

Vind je het lastig wat je nu wel of niet kunt delen tijdens je sollicitatie? ‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets op gang’, zei Richard Branson ooit. Een veilige keus is enthousiasme. Als je deelt waar jij warm voor loopt, kom je automatisch bij je enthousiasme. En vertellen waar jij van ‘aan’ gaat, past ook nog eens prima in een sollicitatiegesprek.

Zo pak je het aan:

Actie 1: Deel iets persoonlijks

Ga je een sollicitatiegesprek in, zoek dan eerst uit wat je kan en wil delen over jezelf. Waar past het om erover te beginnen in je gesprek?

Actie 2: Voeg enthousiasme toe

In de vorige aflevering kreeg je de tip je drie focus points te kiezen. Als je daarover vertelt, hoe kun je hier dan enthousiasme aan toevoegen? Lenen ze zich ook om iets persoonlijks te laten zien, zo ja wat? Zou je dat willen delen, voelt dat goed? Bedenk wel dat mensen – zeker bij videobellen – de neiging hebben terughoudend te zijn tegenover een onbekende. Maar een enthousiaste verteller is iemand met wie we liever samenwerken dan met een gereserveerde antwoorder.

Actie 3 (voor de startende ondernemers): Stop emotie in je bedrijfsnaam

Ook als je je eigen bedrijf begint en niet hoeft te solliciteren, kun je dankbaar gebruik maken van een persoonlijke touch om de gunfactor te krijgen. In een bedrijfsnaam kun je namelijk ook al emotie kwijt door iets met een persoonlijke betekenis te kiezen. De naam van een bedrijf dat ik ken, Gazor Solutions, staat bijvoorbeeld voor Geen Aanbesteding Zonder Overwinningsroes. Met zo’n naam heb je als je je voorstelt al een scheutje emotie te pakken.

Alle afleveringen van de reeks Update je sollicitatieskills lees je hier.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten om blijer en productiever aan het werk te kunnen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer carrièreadvies? Bekijk hier alle afleveringen van de Succesminuut met coach Charlotte van ‘t Wout:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.