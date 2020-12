Zo krabbelde dit stel weer op nadat hun zaak failliet ging: ‘We bleven ervoor gaan’

Marjolein Vaders (49) bestierde jarenlang samen met haar vader en man Arend een beddenbedrijf in natuurlijke boxsprings en pocketveermatrassen. Na negentien jaar kwam daar een eind aan. ,,Onze samenwerking was verstoord geraakt, onder meer door de financiële keuzes van mijn vader. Die hadden een negatief effect op het hele bedrijf”, zegt Vaders.

Op het moment dat er bezuinigd moest gaan worden, besloot haar vader in plaats van een bezuinigingsplan op te volgen, een nieuw merk te lanceren. De druk liep zo hoog op, dat de situatie uiteindelijk onhoudbaar was en het bedrijf niet meer rendabel. ,,Het werkte niet meer en mijn vader trok de stekker uit het bedrijf. Dat was heel zwaar. Je ziet je droom langzaam wegglijden, maar op het moment dat het stopt, wordt het realiteit en hoef je ineens niet meer naar je werk.”

Ww-uitkering

De kinderen van Vaders waren toentertijd 14 en 16 jaar oud, een leeftijd waarop ze alles wat er speelde meekregen. ,,Mijn man en ik hebben ze uitgelegd wat er kon gaan gebeuren. In het ergste geval zouden we ons huis moeten verkopen. Het faillissement had effect op het hele gezin, dat is echt horror.”

Doordat Vaders en haar man zelfstandigen zijn, hadden ze na het faillissement geen recht op een ww-uitkering of een andere sociale uitkering. ,,De gemeente stuurt je gewoon weg.” Maar van een 'gewone’ baan zoeken en hun droom opgeven, wilden de twee ondernemers niets weten. Ze zetten door en bouwden aan hun eigen beddenbedrijf, Bedaffair. ,,We hadden zoveel geleerd over het maken van natuurlijke bedden en het opzetten van een duurzame keten. Dat wilden we niet zo maar weggooien.”

Quote In het ergste geval zouden we ons huis moeten verkopen. Het faillisse­ment had effect op het hele gezin, dat is echt horror Marjolein Vaders

Geld konden de twee niet krijgen, geen bank die een lening gaf vanwege hun BKR-registratie. Dat werd extra pijnlijk toen haar man een nieuw telefoonabonnement voor hun zoon wilde afsluiten ,,Het ging om een abonnement van 10 euro per maand, maar ze mochten hem niets verkopen.” Vaders wordt stil, hoorbaar geëmotioneerd zegt ze: ,,Dat doet zeer. Maar onze kinderen hebben het ontzettend goed opgepakt. Mijn dochter zegde zelfs haar sport op en nam een krantenwijk. Mijn zoon is bij een bouwmarkt gaan werken.”

Voedselbank

Met hun laatste geld kochten Vaders en haar man drie bedden. Die werden in een winkelruimte gezet waar Vaders en haar man een paar vierkante meters konden huren voor Bedaffair. ,,De eigenaren waren heel aardig voor ons en vonden het niet erg als het een keer niet zou lukken met de huur. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

Vanaf het moment dat de nieuwe winkel openging was het wachten tot er klanten zouden komen. Het kon nog beide kanten op gaan. Na een jaar waren er nog steeds niet genoeg inkomsten, het geld van het gezin raakte op. ,,We moesten kiezen tussen het betalen van de vaste lasten of de boodschappen. Toen hebben we ons aangemeld voor de Voedselbank. Die stap wil je eigenlijk niet zetten, je wil je hand niet ophouden, maar we konden niet anders.”

Volledig scherm Marjolein en Arend Vaders bestieren samen een succesvol natuurlijk beddenbedrijf. © Bedaffair

Sneeuwbaleffect

Het hele gezin heeft al die tijd de schouders eronder gezet en de hoop nooit opgegeven. ,,We wisten ook dat het nooit slechter kon worden dan de situatie waar we uit waren gekomen. Dus we bleven ervoor gaan.”

Na twee jaar ging het bedrijf eindelijk lopen en haalden Vaders en haar man continue inkomsten uit het bedrijf. ,,We deden ontzettend ons best voor mooie en duurzame bedden, dat waardeerden onze klanten enorm. Het had een sneeuwbaleffect, steeds meer mensen hoorden over ons en toen ging het ineens heel snel.” Weer twee jaar later konden ze de winkel uitbreiden en in 2019 is het bedrijf naar een groter pand verhuisd.

Ook kon Bedaffair via een innovatietraject voor verduurzaming van de provincie een nieuwe uitvinding lanceren om het recycleprobleem van matrassen volledig op te lossen. Een week geleden werd het bedrijf door de KVK Innovatie Top 100 benoemd tot een de honderd meest innovatieve bedrijven van Nederland.

Dankbaar

Een kers op de taart, vindt Vaders. ,,We hebben zo diep gezeten, we zijn bij de Voedselbank terecht gekomen terwijl we in feite gewoon werk hadden. Maar we zijn er op eigen kracht, door onze rouw en pijn heen, weer bovenop gekomen. Ook met hulp van anderen, daar zijn we heel dankbaar voor.” De belangrijkste les die Vaders heeft geleerd van de hele situatie: ,,Soms is de keuze niet aan jou, dan lopen dingen anders dan je had verwacht. Het is wel aan jou hoe je daarmee omgaat.”

Quote We hebben zo diep gezeten, maar we zijn er op eigen kracht, door onze rouw en pijn heen, weer bovenop gekomen Marjolein Vaders

Bekijk alle video's van AD Werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.