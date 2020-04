Zo houden zij werken tijdens de Ramadan vol: ‘Uitdroging is grootste risico’

Om 04.40 uur in de ochtend mag je dit jaar als moslim in Ramadan-tijd de laatste hap van je ontbijt nemen. Dan komt de zon op en is het pas zestien uur en een kwartier later weer etenstijd. Morgen begint de Ramadan: een ritueel dat discipline vergt voor de circa 1 miljoen moslims in Nederland – zeker in fysiek intensieve beroepen. ,,Dat is niet zonder risico’s, maar we moeten de risico’s ook weer niet overdrijven’’, zo stelt Noureddine Moumli. Hij is internist-endocrinoloog en geeft in moskeeën voorlichting over gezondheid en de Ramadan vanuit de Associatie Marokkaanse Artsen in Nederland (AMAN).