'Zitten is dodelijker dan roken'

Wie beweert dit?

De Amerikaanse arts James Levine, die zich in zijn werk bezig houdt met overgewicht, is de bedenker van de term 'zitten is het nieuwe roken'. In 2014 zei hij tegen de Los Angeles Times: "Zitten is gevaarlijker dan roken, doodt meer mensen dan HIV en is verraderlijker dan parachute springen. We zitten onszelf dood."