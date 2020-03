Zij bieden zich aan als gratis corona-oppas: ‘Ik wil niet thuis zitten niksen’

Het publieke leven in Nederland komt langzaam tot stilstand. Evenementen worden geschrapt en theaters sluiten voor onbepaalde tijd te deuren. De meeste scholen zijn daarentegen nog steeds open. Of dat zo blijft, is echter de vraag. In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om al het onderwijs in ons land tijdelijk stil te leggen.



Wanneer alle scholen in ons land op slot gaan, zitten veel ouders in een lastig parket. Want vind onder die omstandigheden maar eens een oppas. ,,Ik moest dan ook gelijk denken aan hulpverleners’’, zegt de Zwolse Jasmijn Tiemersma. ,,Politieagenten, doktoren, verpleegkundigen. Deze mensen zijn op dit moment keihard nodig. Maar dan moeten ze hun kinderen wel bij iemand kwijt kunnen.’’