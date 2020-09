Zichtbaarder worden op je werk? Zo doe je dat zonder opscheppen

podcast Werkgeluk is hard werken: ‘Je kunt klagen, maar je moet zelf actie ondernemen’

24 september Het is de Week van het Werkgeluk, hét moment in het jaar om eens stil te staan bij hoe gelukkig je wordt van jouw werk. Maar wat bepaalt eigenlijk hoe blij we worden van onze baan? En hoe belangrijk is dat überhaupt, als je toch alleen werkt om de centen? In de Werkgeluk-podcast geven experts daar antwoord op. Vandaag aflevering vier: Anna Staats (29) raakte haar baan kwijt in de coronacrisis en begon het bedrijf Toos Werkloos.