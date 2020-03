Wil je minder uren werken maar sputtert de baas tegen? Zo regel je het toch

werkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Ik wil graag minder uren werken, maar denk dat mijn baas het niet ziet zitten. Hoe regel ik dit?’

Waar moet je zoal op letten voor je het gesprek aangaat? ,,Allereerst is er de juridische kant”, zegt Hanneke van Dorst, managing consultant bij Human Capital Group en gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. ,,Als je minder of meer uren wilt werken, mag je werkgever eigenlijk niet weigeren - tenzij hij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Dit is geregeld in de wet.’’

Daarnaast is er volgens Van Dorst een ‘psychologisch contract’ tussen werkgever en werknemer. ,,Hoe ga je met elkaar om? Welke verwachtingen hebben jullie van elkaar?’’ Bij een onderhandeling zijn er altijd twee partijen, zegt ook onderhandelcoach Jeanette de Haas. ,,En daarna moet je weer met elkaar door.’’

Hoe pak je zo’n gesprek aan zonder de relatie te verstoren? Vijf tips van de experts:

1. Verplaats je in de ander

De Haas: ,,Bedenk waarom je baas ja of nee zou zeggen. Is het nu al moeilijk om het werk af te krijgen? Of ben je bijna overwerkt en betekent minder uren draaien dat je uitval voorkomt? Het is makkelijker om een overeenkomst te sluiten als er voor beide partijen een belang is.’’

Quote Het is makkelij­ker om een overeen­komst te sluiten als er voor beide partijen een belang is Jeanette de Haas, onderhandelcoach

Van Dorst denkt dat werkgevers niet meteen negatief zijn als iemand minder wil werken. ,,Eind december 2019 heeft bijvoorbeeld Achmea in de nieuwe cao hun normale werkweek verkort van 36 naar 34 uur, zonder dat het salaris daalt. Het is tegenwoordig heel gewoon om minder dan 40 uur per week te werken. Het kan een kostenbesparing zijn voor de werkgever, of bijdragen aan een betere werk-privé-balans voor de medewerker.”

2. Denk na over je drijfveer

Waarom wil je minder werken? Wil je een opleiding volgen, meer tijd voor de kinderen of mantelzorg? Of heb je genoeg gespaard en wil je naar je pensioen toeleven? Vertel dat in het gesprek. De Haas: ,,Als de baas je motivatie snapt kan hij met je meedenken over een oplossing.’’

Van Dorst raadt aan met een open vraag te beginnen. ,,Bijvoorbeeld: Ik krijg zus en zo niet met mijn werk gecombineerd, hoe gaan we dat regelen? Minder werken kan de uitkomst zijn, maar misschien zijn er ook andere opties. Zoals werk verrichten op andere momenten of plekken.’’

3. Vraag door

Soms zegt een manager meteen: dat kan niet. Vraag dan door, adviseert De Haas. ,,Kun je daar meer over vertellen, wat zijn je zorgen, welk probleem levert dit op? Misschien kun je met hem of haar meedenken over oplossingen.’’

4. Zorg zo nodig voor een tussenpersoon

De Haas: ,,Heb je een slechte relatie met de leidinggevende? Dan vervalt een gesprek snel in oude koeien uit de sloot halen. Ook raak je eerder gestrest of boos. Vraag een collega of iemand van HR om aan te schuiven. Dat voorkomt dat het te persoonlijk wordt.’’

5. Niet gelukt? Probeer het opnieuw

Van Dorst: ,,Werkgeluk is steeds belangrijker in een krappe arbeidsmarkt. Soms is het beter om een goede medewerker minder uren te laten werken, dan dat diegene vertrekt.”

,,Misschien moest de baas wennen aan het idee of heb je een tussenvorm bedacht”, zegt De Haas. ,,Begin er na een paar maanden opnieuw over. Voor een manager is het moeilijk om je steeds af te wijzen. Doe daar je voordeel mee.’’