Wesley (25) repareert hoogwerkers: ‘Testen op 65 meter hoog hoort er ook bij’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Wesley Warmerdam (25) is hoogwerkermonteur bij Riwal Hoogwerkers BV in Dordrecht

Wat doe je voor werk?

,,Ik repareer en onderhoud hoogwerkers in onze werkplaats. Dit zijn meestal hoogwerkers die door het bedrijf verhuurd zijn en na teruggave geïnspecteerd moeten worden en zo nodig hersteld.’’

Moet er veel aan de machines gebeuren als ze terugkomen?

,,Ja, soms wel. Het is elke keer iets anders dat gemaakt moet worden. Lekkende leidingen, kapotte banden. We krijgen ze ook wel eens terug met een werkbak waarvan het staal helemaal verbogen is. Dan zijn ze waarschijnlijk ergens tegenaan gebotst.’’

Maar dat maken jullie allemaal weer in orde?

,,Ja, de meeste schade maken we hier weer als nieuw, maar bij twijfel gaat er een heel nieuw onderdeel op. Veiligheid gaat voor alles met deze machines. Je wil niet dat iemand bovenin die bak staat en iets het opeens niet meer doet.’’

Hoe lang ben je ongeveer bezig met een hoogwerker nakijken?

,,Ik kan daar wel een hele dag over doen. Je moet alle systemen controleren, alle functies testen. Je moet heel secuur te werk gaan. Niets mag per ongeluk overgeslagen worden.’’



Ben jij een pietje-precies?

,,Zeker. Als ik aan het testen ben en er is ook maar iets niet zoals ik het hebben wil, dan ga ik net zolang door tot ik tevreden ben. Desnoods begin ik helemaal opnieuw. ‘Wel oké’ is niet goed genoeg.’’



Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Ik houd ervan om de hele dag te sleutelen en om precies na te gaan of alles aan zo’n machine nog optimaal werkt. Bovendien zijn het uitdagende apparaten om mee bezig te zijn. Je hebt de motor, elektrische onderdelen maar ook hydrauliek. Van alle drie moet je verstand hebben. Daarnaast ben ik ook weleens met andere machines bezig. De eigen vrachtwagens van het bedrijf, verreikers en heftrucks. Dat houdt het afwisselend.’’

Je repareert hoogwerkers. Sta jij ook weleens op grote hoogte?

,,Jazeker. Onderdeel van het testen is ook dat je met de hoogwerker naar boven gaat. We hebben een type hoogwerker, de 1850, die gaat wel tot 65 meter hoog.’’

Dan moet je geen hoogtevrees hebben....

,,Nee, daar heb ik gelukkig geen last van. Ik geniet er alleen maar van om helemaal boven te zijn. Als het mooi, helder weer is kan je heel veel van de omgeving zien. De oude haven van Dordrecht zie je zo aan je voeten liggen.’’

Hoe ben je eigenlijk hoogwerkermonteur geworden?

,,Ik was eerst automonteur. Ik heb bij dealers gewerkt en een eigen bedrijf gehad met mijn vader. Daar moesten we op een gegeven moment mee stoppen. Via het uitzendbureau kwam ik bij Riwal terecht. Ik had de technische achtergrond die ze zochten en kon via het bedrijf een aanvullende opleiding volgen, mbo-4 mobiele voertuigen. Inmiddels heb ik een vast contract.’’

Hoe is de sfeer op de werkplaats?

,,Een beetje los, gezellig. We lunchen altijd samen en nemen samen koffiepauze. We zijn allemaal mannen onder elkaar, maken graag grappen en zingen mee met de radio. We hebben meestal Qmusic aan staan. Mij wil je niet horen - ik zing vals - maar een paar van mijn collega’s hebben best een goede stem.’’

Jullie kennen elkaar goed?

,,Ja, met mijn directe collega’s hebben we ook een groepsapp. En we spreken weleens af buiten het werk om iets leuks te doen - karten bijvoorbeeld, en laatst hebben we samen een barbecuecursus gedaan.’’

Tot slot: Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik heb het erg naar mijn zin dus hoop hier nog wel een tijdje te blijven. Ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn werk kunnen maken, dus meer kan ik me niet wensen. Sleutelen doe ik het allerliefst, ook thuis. Ik hoop met mijn vader binnenkort weer een nieuw project te kunnen beginnen. Mijn vriendin is in verwachting van een zoontje, misschien wil hij later als hij groot is ook meehelpen. Dan gaan we met drie generaties aan de slag.’’



