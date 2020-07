Werkstraf voor winkelier die de borsten van stagiaire kuste ‘als grapje’

In 2018 deed een stagiaire aangifte van aanranding. Zeker zes weken viel de man haar met grote regelmaat lastig. Ze moest haar bloesje uitdoen, hij zat overal aan haar, kuste haar op de mond en op haar borsten. Ze kon het bewijzen, want ze had het stiekem opgenomen toen hij vroeg of ze zich wilde uitkleden. Een tweede stagiaire bevestigde de beschuldigingen, maar deed zelf geen aangifte. Toen hij aan haar zat, had ze hem een flinke klap gegeven en sindsdien hield hij zich rustig.