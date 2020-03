Werknemer Stan krijgt een wel heel feestelijke ontvangst op zijn eerste dag

In de video die AFAS onlangs deelde stapt de nieuwe medewerker nietsvermoedend het kantoor binnen op zijn eerste werkdag. Wat hij op dat moment nog niet weet, is dat hij de 500ste medewerker is en dat zijn nieuwe collega's iets voor hem in petto hebben. Nadat hij in de hal is ontvangen door de HR-manager, barst het feest los.



Een heel welkomstcomité met bijna alle medewerkers komt tevoorschijn, begeleid door een heuse drumband. Een spandoek wordt uitgerold, een confettikanon gaat af en mensen dragen feesthoedjes. Aan de 500ste medewerker wordt een gepersonaliseerde taart met daarop een vuurwerkfonteintje overhandigd. Dit alles had de nieuwe medewerker natuurlijk niet verwacht.

Kippenvel

Volgens AFAS wordt iedere medewerker warm onthaald bij het bedrijf, met een welkomstpakket en een doos champagne en natuurlijk de begeleiding die nodig is op de eerste dag. Maar de 500ste medewerker is toch wel bijzonder, legt marketingmanager Jortijn Bijl uit. ,,Het is voor ons een mooie mijlpaal en daarom vonden we dat we dat als familiebedrijf extra moesten vieren en even extra mochten uitpakken. Wij geloven dat liefde in medewerkers stoppen zorgt voor blije klanten en bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.”

Kersverse medewerker Stan, van wie niet bekend is welke functie hij bekleedt, is totaal verrast door het bijzondere welkom en had het niet zien aankomen. ,,Ik vond het echt geweldig. Telkens als ik het filmpje terugkijk, krijg ik weer kippenvel. Ik ben trots dat ik collega mag zijn van zo'n team mensen.”