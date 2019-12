Websuper Picnic valt niet onder supermarkt-cao, oordeelt rechter

Bij dit schoonmaak­be­drijf kun je zonder te sollicite­ren vandaag nog aan de slag

2 december Een sollicitatiebrief is niet nodig. Een cv, ervaring of verklaring van goed gedrag ook niet. Iedereen die zijn naam op een lijst zet, krijgt een baan bij schoonmaakbedrijf Novon in Zwolle. ‘Wie wil werken is welkom,’ zegt directeur-eigenaar Jacco Vonhof. Vanaf vandaag staat de deur open.