Waarom we allemaal zo bang zijn voor ons eindejaarsgesprek

Dat blijkt uit een onderzoek van organisatiebedrijf Protime, dat 1.000 respondenten tussen de 18 en 65 jaar ondervroeg, werkzaam in allerlei sectoren.

Waar zijn we bang voor? Werknemers vrezen onder meer dat prestaties uit het laatste kwartaal veel meer onder de loep worden gelegd dan behaalde resultaten in het begin van het jaar. Hiermee ontstaat een scheef beeld van het functioneren. Ook wordt er volgens hen een te negatief beeld geschetst en wordt er weinig gekeken naar toekomstige groei.

Liever geen momentopname

Een slechte zaak, stelt Lucas Polman, directeur van Protime. ,,Het is een gemiste kans om de medewerker hiermee betrokken te houden bij de onderneming. Je verwacht van een beoordelingsgesprek toch ook wel dat er een gedeelte waardering in zit. Hoe moet je je ontwikkelen? Wat zijn je kansen voor de toekomst?” Het bedrijf ziet dan ook veel meer in een continu proces van beoordelen. ,,Wij roepen iedereen elke twee weken bij elkaar.”