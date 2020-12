Waarom we allemaal een heel zwaar leven hebben

,,Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij is het vaak eb”, zo klaagzangt Brigitte Kaandorp in haar klassieker ‘Ik heb een heel zwaar leven’. Herkenbaar? Ik mopper graag met een vriend over onze ‘achterstand’ op de arbeidsmarkt. Jaja, we zijn hoog opgeleid en hebben prima banen, maar wat hébben we veel drempels moeten overwinnen. Onze ouders zijn laagopgeleid en konden ons niet helpen met onze studies en werk. Onze medestudenten hadden het maar makkelijk, met al die tips en connecties van paps en mams.

Quote Die keer dat alles tegenzit en we tegen de wind in fietsen, dat herinneren we ons tot in lengte van dagen

We vergeten steevast dat er ook veel meezat, anders waren we nooit gekomen waar we nu zijn. ‘Valt het je op dat de wind harder waait als je hem tegenhebt in plaats van mee’, zingt Boudewijn de Groot. En dat is precies wat psycholoog Tom Gilovich bedoelt met de tegenwind/meewind-asymmetrie. Hebben we de wind mee, staan we in de goede kassarij en regent het niet als we gaan hardlopen, dan merken we daar niks van. Maar die keer dat alles tegenzit en we tegen de wind in fietsen, dat herinneren we ons tot in lengte van dagen.

Obstakels

Gilovich ontdekte dat iedereen steevast denkt dat zijn broer of zus minder streng is opgevoed, zijn opleiding moeilijker is, zijn favoriete sportclub meer te kampen heeft met tegenvallers en zijn politieke partij minder makkelijk gehoord wordt. Typisch. Als ik een bordspel win, dan klaagt mijn vriend over hoeveel meevallers ik had en hoe slecht zijn hand was. We zien alleen maar onze eigen obstakels.

Dat is jammer, vind Gilovich, want we vergeten hierdoor wel eens hoe gezegend we zijn. En het maakt ons jaloers en afgunstig naar anderen. Denk maar niet dat we een poot uitsteken om een ander te helpen, die heeft al genoeg geluk gehad. En zelf mogen we best een beetje valsspelen in het leven, met al die achterstand. En hoe durft iemand te zeggen hoeveel geluk je hebt gehad in het leven. Wil hij soms zeggen dat je niet hard gewerkt hebt?

Dankbaar zijn voor de meewind maakt je gezonder en gelukkiger. Je kan dit doen door elke dag drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Wanneer had jij wind mee? Wat of wie maakte jouw leven makkelijker?

