Waarom wandelen beter is tegen stress dan fietsen of rennen

Eén uur sporten levert 12 minuten extra vakantie op bij dit Zweedse bedrijf

15 maart Gezonde medewerkers, die willen we allemaal wel. Veel bedrijven bieden daarom een gezonde lunch aan of de mogelijkheid tot gezamenlijk sporten na werktijd. Het Zweedse bedrijf Bostads AB Mimer brengt ‘vitaliteit onder het personeel’ naar een volgend level. Tegenover elk uur dat men sportief bezig is, staat 12 minuten extra vakantie.