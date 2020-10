VVD verwijt oppositie 'gevaarlijk spel’ door investeringskorting weg te zetten als ‘cadeau’ aan bedrijven

In het Kamerdebat over het Belastingplan kwam Lodders vandaag zoals verwacht zwaar onder vuur te liggen over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Bijna alle oppositiepartijen zien niets in de maatregel, die de komende twee jaar in de plaats moet komen van de geschrapte verlaging van de winstbelasting (vpb). Zij denken dat de BIK niet of nauwelijks extra investeringen oplevert, geen werkgelegenheid schept en zijn bang dat de kosten van twee miljard euro per jaar uit de hand zullen lopen.

,,Het werkt niet, levert geen banen op en is niet beheersbaar", aldus PVV-Kamerlid Tony van Dijck, die verwees naar kritische beschouwingen van onder meer de Raad van State en het Centraal Planbureau. Volgens hem is sprake van een 'schijnmaatregel’ en moet de VVD erkennen dat het een ‘cadeau aan het bedrijfsleven is', nadat eerder de afschaffing van de dividendbelasting ook niet doorging.

Lodders ontstak in woede over die suggestie, die ook door linkse partijen voortdurend wordt geuit. Zij wees op de gevolgen van de coronacrisis, die de economie zwaar heeft geraakt. ,,Je moet maar durven spreken van een cadeautje!” brieste zij. ,,Dit is ernstig. Stel, je bent ondernemer, je gaat bijna kopje onder terwijl je er niets aan kunt doen, en zodra de overheid een reddingsboei toewerpt, krijg je te horen dat het een cadeautje is. Dat is een politiek spel dat gevaarlijk is.”

Het VVD-Kamerlid benadrukte dat bedrijven in deze kabinetsperiode al vijf miljard euro per jaar aan lastenverzwaringen voor hun kiezen hebben gekregen. Dat zij dus iets cadeau zouden krijgen, is volgens haar daarom een misplaatste suggestie. Tegelijkertijd stelde Lodders dat er alles aan gedaan moet worden om investeringen aan te jagen. De BIK is daarvoor een goed instrument, meent zij, dat vooral ook het midden-en kleinbedrijf ten goede zal komen.

Binnen de coalitie geldt de VVD als felste voorstander van de BIK, een idee dat uit de koker komt van VNO-NCW. Toch is het nog lang geen gelopen race dat de maatregel er daadwerkelijk komt: de regeringspartijen hebben samen te weinig zetels voor een meerderheid en moeten op zoek naar steun bij de oppositie. Daarbij lijkt tot dusver alleen de SGP open te staan voor de BIK, al wil die partij dat 80 procent van de 4 miljard euro die de BIK over twee jaar kost bij het mkb terechtkomt. Echter, zelfs als de SGP de BIK zou steunen, komt de coalitie in de Eerste Kamer nog vier zetels te kort.

Vanuit de linkse oppositie biedt ook GroenLinks een kleine opening. Die partij is weliswaar tegen de BIK, maar laat wel doorschemeren akkoord te kunnen gaan met een extra investeringsaftrek voor mkb-bedrijven die bijvoorbeeld investeren in duurzaamheid. Volgens GroenLinks-Kamerlid Bart Snels kan het budget voor bestaande regelingen als de Vamil, KIA en MIA worden verruimd. ,,Waarom wil de VVD per se een nieuw instrument?", vraagt hij zich af. Hij vindt dat de coalitie meer ‘open’ moet staan voor alternatieven.

