'Vrouwen zijn vaak nog hun eigen grootste vijand'

Meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven, daar zijn overheid en bedrijven het over eens. Maar wat is ervoor nodig om dat te bereiken? Deze twee topvrouwen maken zich hard voor meer vrouwen in hun bedrijf.

In Nederland wordt nog slechts gespróken over de invoering van een vrouwenquotum, maar in Frankrijk was het in 2011 al zover. Toen werd in de wet opgenomen dat, tegen 2017, minimaal 40 procent van de bedrijfstop vrouw moest zijn. In 2010 was nog maar 8,2 procent vrouw. Een ambitieus doel. Maar in heel Frankrijk is het percentage vrouwen in het bestuur van grote bedrijven nu inderdaad gestegen naar 40 procent.





,,40 procent, dat zou nooit lukken", zegt Sophie Bellon, voorzitter van de raad van bestuur van de Franse multinational Sodexo. ,,Maar als het de wet is, moet je het als bedrijf gewoon doen. Voor de hogere functies moet je creatief gaan zoeken. Meestal kijk je naar kandidaten met eerdere ervaring in zo'n rol, maar vrouwen hebben die vaak nog niet. Dan moet je een breder profiel opstellen. Wat heeft iemand gedaan dat haar geschikt zou kunnen maken? Die aanpak is een verrijking geweest voor ons.''

Enige vrouw

Sophie Bellon, voorzitter van de raad van bestuur van Sodexo. Sodexo, een catering- en servicebedrijf, werd opgericht door Bellons vader. ,,In de jaren 90 stapte ik in het bedrijf. Ik begon in Frankrijk als hoofd van de afdeling corporate services. In de bestuurskamer was ik de enige vrouw, tussen twintig mannen. De eerste keer voelde het raar, of ik er niet thuishoorde. Mijn hart klopte in mijn keel. Ik moest mezelf overtuigen dat het goed zou komen. Dat zijn ook maar mensen, die ik moest leren kennen.''



Niet alleen in de bestuurskamer was ze de enige vrouw. ,,In de eerste paar maanden had ik een vergadering met de managers onder mij. Maar dat waren allemaal mannen. Waarom werken hier geen vrouwen, vroeg ik? 'Dit is geen baan voor een vrouw', was het antwoord. Ik stond versteld. Want hoe je als vrouw ook kiest om je leven in te delen, dát mag je nooit te horen krijgen.''

Bellon maakte er haar missie van meer vrouwen door te laten stromen naar de top van het bedrijf. Inmiddels is 33 procent daar vrouw. Zodra er een vacature vrijkomt, begint het al. ,,Daar moet al een evenwicht zijn in het aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten dat we spreken. Ik vraag de recruiters er gewoon om: geef me mannen én vrouwen. Daaruit kies ik de beste kandidaat.''

Ook bewustwording is noodzakelijk. ,,Je moet er met elkaar over praten en de stereotypen aankaarten die - onbewust - heersen. Iedereen heeft ze.'' Zo zijn vrouwen volgens Bellon nog vaak hun eigen grootste vijand. ,,Ze zien zichzelf niet in een dergelijke functie en hebben geen rolmodellen. Als vrouwen denken dat ze het niet kunnen, dan dringen wij juist aan. We zeggen dat ze wel geschikt zouden zijn voor die ene functie. Dan durven ze die stap wel te nemen.''

Vooroordeel

Juliana Dantas is het als Braziliaanse gewend dat vrouwen werken. Ook zo'n vooroordeel: dat een topbaan niet samengaat met een gezin. ,,Zo ervaar ik het niet'', zegt topvrouw Juliana Dantas. Ze is hoofd Tax bij advocatenkantoor Baker McKenzie, haar voorganger was óók een vrouw. Best uniek, zegt ze zelf. ,,De advocatuur wordt nog steeds gedomineerd door mannen.''



Dantas, geboren in Brazilië, woont en werkt nu zestien jaar in Nederland en heeft twee dochters. ,,In Brazilië is het gangbaar dat ook vrouwen werken. Je moet er werken om te leven, anders red je het niet. Mijn moeder had ook een fulltime baan als arts. Ik ben er dus mee opgegroeid dat dat normaal is.''

In Nederland wordt er toch wat anders tegen dit onderwerp aangekeken, zo heeft ze gemerkt. ,,Toen ik hier begon met werken, schrok ik eerlijk gezegd wel van de man-vrouwverhoudingen. Er heerst in Nederland een onbewust oordeel in de maatschappij over vrouwen die fulltime werken. Dat je dan niet goed voor je gezin kan zorgen. Natuurlijk is er niets mis mee als een vrouw vier dagen of minder wil werken, maar evenveel als een man moet ook gewoon kunnen.''

Flexibiliteit

Hoe kun je meer vrouwen in een topfunctie krijgen? Baker McKenzie heeft hiervoor het project Be Agile uitgerold. Werknemers zitten daarmee niet meer vast aan bepaalde werktijden of een vaste locatie, maar werken wanneer dat hun het beste uitkomt. ,,Het gaat erom dat het bedrijf flexibiliteit biedt aan de werknemer, man of vrouw. Goede ict om thuis te kunnen werken, is essentieel. Ik heb thuis ook een kantoor en kan daar alles doen wat ik op mijn werk ook kan. Werk en privé combineer ik waar mogelijk, met de hulp van mijn man. Ik ben klassemoeder en probeer er te zijn als mijn dochters uit school komen. Na het eten ga ik dan even verder met werk.''

Vrouwen die hogerop willen, moeten volgens Dantas vooral blijven geloven in hun doel. ,,Het kan echt. Als je iets heel graag wil, moet je eraan vasthouden. Laat je niet afleiden door wat anderen zeggen en ga ervoor.''