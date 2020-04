Vrijwel iedereen zegt productiever te zijn thuis, behalve deze groep

Dat thuiswerken was wellicht even wennen, maar lukt steeds beter. Dat zegt 68 procent van de ondervraagden in een onderzoek van Motivaction in opdracht van Nationale Vacaturebank en Intermediair onder 800 leden van de Nederlandse beroepsbevolking. Van de werkenden met een HBO- of WO-opleiding werkt 55 procent nu noodgedwongen thuis. Voor werkenden met een mbo-opleiding is dit een stuk minder, 31 procent. Van de werkenden met ten hoogste een vmbo-opleiding werkt slechts 7 procent nu thuis.



We krijgen thuis genoeg werk gedaan, zo lijkt het. Van de ondervraagden die thuiswerken zegt de meerderheid dat de samenwerking met collega’s niet onder de situatie te lijden heeft. Er is echter een groot verschil in gerapporteerde productiviteit te zien in de verschillende leeftijdsgroepen. In de meeste leeftijdsgroepen – die tussen 18 en 24 jaar oud, tussen 25 en 33 en tussen 45 en 54 – beaamt de meerderheid van de ondervraagden dat ze productiever zijn nu ze thuiswerken. Alleen van de groep ondervraagden tussen 34 en 44 is de meerderheid het met die stelling niet eens.

Sarah Glasbergen (37), mede-eigenaar van trouwwebsite ThePerfectWedding en moeder van twee kinderen, kan beamen dat ze deze tijd minder productief is. ,,Ik en mijn vriend zijn partners in het bedrijf. We hebben een kantoor met dertig werknemers, maar we werken nu allemaal thuis. Normaal gesproken houden we werk en privé helemaal gescheiden. Als wij werken, komen onze ouders bij ons thuis om op onze kinderen van 2 en 5 te passen. Als de kinderen bij ons zijn, leggen we telefoon en laptop weg en hebben ze onze volledige aandacht.’’

Maar sinds corona gaat dat niet meer zo makkelijk. ,,We proberen de zorg voor de kinderen en het werk te verdelen in shifts – de een de ochtend en de ander de middag – maar het is nu ook ontzettend druk met het bedrijf. We zijn met de site een soort Gouden Gids voor alles wat met trouwen te maken heeft en geven advies.’’

Dat betekent non-stop telefoontjes van bezorgde bruidsparen die misschien hun bruiloft af moeten zeggen. ,,En ook van leveranciers die al hun boekingen in het water zien vallen. Ik maak video's waarin ik uitleg geef en heb een e-cursus marketing opgezet voor ondernemers in de branche. We zijn er de hele dag druk mee, maar onze kindjes zijn nog zo jong, die begrijpen niet dat ze nu even stil moeten zijn omdat mama een video aan het opnemen is.’’

Werkenden worstelen nu meer dan ooit met de werk-privébalans, ziet Mascha Mooy, burn-outexpert en directeur van adviesbureau Bye Bye Burnout. ,,Dat is los van het feit of je graag thuiswerkt of niet. Veel mensen vinden het normaal gesproken heerlijk om zich even in hun eigen omgeving terug te trekken en zijn dan misschien wel productiever dan op de werkplek met afleidingen.’’

Het probleem zit hem in wat er nu allemaal thuis bij komt. ,,Al het werk gaat nu via dat scherm, ook de vergaderingen die je normaal in het echt doet. Wat je normaal aan iemand bij de koffieautomaat vraagt, gaat via de mail. En dan zijn er nog de dingen die je er opeens naast moet doen, zoals de kinderen lesgeven. Dat is heftig, als lesgeven normaal gesproken je werk helemaal niet is.’’ Werk en privé gaan steeds meer door elkaar lopen. ,,Het is verleidelijk om het werk tussen de afleidingen door toch nog even te doen, want nú kan het. Dus werken mensen door in het weekend of ’s avonds. Ze schakelen niet meer helemaal uit.’’

Herkenbaar voor Glasbergen. ,,Alles gaat maar door en door. Het bedrijf op de rit houden vraagt onze volle aandacht en dat geeft stress. Normaal gesproken werk ik ook veel – vier dagen en dan ook in de avonden – maar heb ik daarnaast genoeg tijd om op adem te komen. Op mijn vrije dag raak ik mijn telefoon bewust niet aan. Maar nu gaat elke vrije minuut naar de zaak. Laatst dacht ik: ik zou zo blij zijn als ik even een halfuurtje helemaal niks te doen had.’’

Wie thuis geen afleiding heeft, blijft soms ‘aan’ staan om hele andere redenen. Mooy: ,,Thuis zonder collega’s om je heen vergeet je makkelijk de tijd en werk je te lang door zonder pauzes. Je maakt toch nog even die ene taak af, want je hebt verder toch niet veel anders te doen. Maar dat is niet gezond, je hebt rust nodig. Bovendien missen deze werkenden het contact met de buitenwereld. Ik hoor van veel mensen dat ze eenzaam zijn. Dat werkt natuurlijk ook niet lekker.’’

Nog meer dan de werkdruk ziet Mooy een probleem in angst. ,,Mensen maken zich gewoon ongelofelijk veel zorgen, over zichzelf maar ook over anderen, en over hoe het gaat met de wereld. Dat is begrijpelijk, dit is een enge tijd.’’ Over je angsten praten met een onafhankelijke buitenstaander kan helpen, weet Mooy. ,,Door het te bespreken merk je of een angst realistisch is of niet.” Ook raadt ze aan afleiding te zoeken. ,,Houd jezelf bezig en begin een projectje. Leer een nieuw recept, bak een lekkere taart, of ruim eindelijk een keer die kast uit. Iets kunnen afvinken geeft je het gevoel dat je iets nuttigs doet en dat je vooruitgaat. Dat geeft grip op je leven.’’

En lukt het vandaag allemaal even niet? Neem het jezelf vooral niet te veel kwalijk, zegt Mooy. ,,Ook de meest positief ingestelden onder ons hebben weleens een ‘offday’. Dat mag best, je bent ook maar een mens.’’

Wat betreft het werk richt Glasbergen zich nu alleen op het hoognodige. ,,Aan het begin van de dag maak ik een lijstje van drie dingen die ik echt die dag wil doen. Die moet ik af krijgen, niet meer en niet minder. Als het dan lukt, dan geeft dat zo’n lekker gevoel. Daarna lukt het beter om mijn rust te pakken en werk even los te laten.’’