Voor deze baan moét je - betaald - katten verzorgen en aaien

Vacature van de weekMet katten kroelen en spelen voor je werk? Als oppas voor KGA Kattenoppasservice kan het. De dienst zoekt gediplomeerde kattenoppassers in heel Nederland om voor de beestjes te zorgen als hun baasje van huis is.

Het is een droom voor iedere kattenliefhebber: de hele dag omringd zijn door de schattige, spinnende beestjes. Bij KGA Kattenoppasservice is het je werk. Het bedrijf, met nu zo'n tien medewerkers, breidt uit en is op zoek naar nieuwe kattenoppassers, zegt Marcellina Stolting van de oppasservice. Ze is zelf docent kattengedrag en ook kattenoppas. ,,Er is zoveel vraag naar onze dienst, vooral in de vakantieperiodes is het enorm druk. Overal in Nederland zijn daarom nieuwe oppassen welkom, zowel op plekken waar we nu al oppassen als in steden waar we nog niet zitten.’’

Als kattenoppas zorg je dat de kleine viervoeters niets tekort komen. In bezoeken van een half uur geef je ze eten en laat je ze eventueel binnen of buiten. Desgewenst speel en knuffel je met de kat. ,,Vaak vinden mensen het fijn als er iemand is die het dier aandacht geeft als zij er niet zijn. Soms is dat door met ze te spelen, maar soms ook door er gewoon te zijn zodat ze bij je op schoot kunnen komen zitten.’’

Kattenbak

Maar een goede kattenoppas is er voor meer dan de leuke dingen. Er moet ook voor een schone kattenbak gezorgd worden. Veel katten hebben bovendien dagelijks medicatie nodig. ,,Oudere katten kunnen bijvoorbeeld nierfalen krijgen of diabetes, dan hebben ze vaak zelfs meerdere keren per dag hun medicijnen nodig’’, zegt Stolting. ,,We hebben ook eens geholpen bij een kat die kanker had. Die moest elke dag naar de dierenarts, maar de eigenares moest op zakenreis. Zolang ze weg, was hebben wij hem voor haar gebracht.’’

Het bedrijf zoekt kattenoppassers met een diploma van de KGA-opleiding Katten Verzorgen. ,,We werken alleen met gediplomeerde oppassers. We willen echt niet dat de katten een negatieve ervaring hebben doordat er een oppas langskomt. In alles willen we katvriendelijk zijn, bijvoorbeeld in hoe we medicijnen geven, maar ook over hoe we omgaan met ongewenst gedrag zoals sproeien in huis”, legt Stolting uit. ,,Ook is het heel erg belangrijk dat je weet wat de tekenen zijn dat het niet goed gaat met een kat of dat de kat zelfs ziek is geworden. Dan kun je gelijk aan de bel trekken bij de eigenaar en de dierenarts. Met dat diploma heb je al die kennis in huis.’’

Het is uiteraard belangrijk dat je je in kan leven in de dieren. ,,Als het aan de kat ligt, zou zijn baasje nooit weggaan. Als dat toch moet, zorgt dat voor spanning bij de kat. Jij moet dus rustig en geduldig blijven. Want katten en stress, dat gaat niet lang goed.’’

De kattenoppas gaat een, twee of zelfs meerdere keren per dag langs. ,,Voor het welzijn van de katten spreken we altijd met klanten af dat we minimaal een keer per dag langskomen, maar het is vaak ook meer. Er zijn klanten die willen dat je er vier keer per dag bent.’’

Open klauwtjes

Een baan als kattenoppas vraagt een zekere mate van toewijding aan de dieren. ,,Je moet het er wel voor over hebben om ’s avonds niet te gaan stappen maar voor die kat te zorgen. En het moet altijd, of het buiten nou -30 of +30 graden is en als het stormt of ijzelt. Onze oppassen gaan niet de weg op bij weercode rood - dat is niet verantwoord - maar verder gaan ze altijd.’’

Een kattenoppas moet ten slotte tegen een stootje kunnen. Er zijn namelijk dieren die het niet zo op prijs stellen als er een vreemde in huis komt. ,,Die worden agressief. Ze verwelkomen je echt met open klauwtjes. In dat soort gevallen gaan we voor de veiligheid met z’n tweeën langs. Je zou het niet denken, maar een kat kan heel wat schade aanrichten. Aan zo’n wond kan je bijvoorbeeld een botontsteking overhouden.’’

Wat je krijgt voor je inzet, hangt af van de opdracht en wat de klant wil. Het basistarief voor één bezoek is voor de klant 15 euro. ,,Maar dat kan meer worden afhankelijk van de wensen. Hebben ze veel katten, willen ze dat je op zondag of op een feestdag langskomt, moet je ook medicatie toedienen, et cetera. Het kan zo oplopen tot 47 euro per bezoek.’’ De oppascentrale krijgt voor de bemiddeling 20 procent van het bedrag, de rest is voor de oppasser.

Ook hangt je salaris af van hoeveel je zelf wil werken. ,,Veel oppassen doen dit werk parttime naast een andere baan. Als je andere bezigheden hebt en maar voor drie katten per week wil zorgen dan kan dat. Maar je kan er ook zestien aannemen.’’ Je fulltime toewijden aan de katten behoort tot de mogelijkheden. ,,Zeker. Daarvoor kan je er genoeg mee verdienen.’’

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.