Veel werkenden positief over nettoloon ondanks coronacrisis

De onderzoekers vroegen ruim duizend werkenden naar hun verwachtingen van de plannen van het kabinet. Die plannen worden over een kleine twee weken op Prinsjesdag gepresenteerd. Ondanks de coronacrisis is het merendeel van de werkenden positief gestemd over het nettoloon. 24 procent verwacht dat het - ondanks de coronacrisis - zal stijgen, 66 procent denkt dat het gelijk zal blijven. Vorig jaar ging bijna een derde (32 procent) er vanuit dat het nettoloon omhoog zou gaan.

,,Er zijn genoeg bedrijfstakken waarmee het tijdens de coronacrisis heel goed ging”, verklaart Joke van der Velpen, kennismanager bij Visma de positiviteit van een kwart van de ondervraagden. ,,Denk aan de bouwmarkten, de tuincentra en de logistiek. Daar verwachten veel mensen dat ze er toch iets op vooruit zullen gaan in 2021.” Vooral mensen die boven modaal verdienen, zien de toekomst rooskleurig in. ,,Die hebben er waarschijnlijk vertrouwen in dat hun baan blijft bestaan.”

Toch is er ook een groep, 11 procent van de ondervraagden, die denkt volgend jaar salaris in te moeten leveren. ,,Dat zijn vermoedelijk mensen die in de horeca of het toerisme werken”, aldus Van der Velpen. Deze sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Vorig jaar dacht maar 7 procent dat hun nettoloon omlaag zou gaan.

Hoewel ze ‘geen glazen bol heeft’ denkt Van der Velpen dat het vertrouwen van Nederlanders niet onterecht is. Vorige week lekten er al enkele Prinsjesdagplannen uit, waaruit bleek dat het kabinet de lasten iets gaat verlichten. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt bijvoorbeeld met circa 0,2 procentpunt. ,,Op Prinsjesdag weten we pas echt hoe het gaat uitvallen”, zegt Van der Velpen. ,,Dat is afhankelijk van de heffings- en arbeidskortingen die nog niet bekend zijn. Maar uit wat er is uitgelekt, blijkt het streven van het kabinet om de lasten te verlichten."

Daarnaast ziet Van der Velpen ook dat veel werknemers eerder tevreden zijn. ,,Vóór corona vond 29 procent het belangrijk dat er mogelijkheid was tot scholing, nu is dat 47 procent. Veel mensen vinden dat veel belangrijker dan een spectaculaire loonsverhoging. Dat verwachten ze ook niet.” Vorig jaar gingen Nederlanders met een modaal inkomen (3000 euro bruto per maand) er 2,2 procent op vooruit.

