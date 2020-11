Tóch even naar kantoor: waarom luisteren we minder naar de oproep van Rutte om thuis te werken?

Werk aan jezelf Zo voer je nooit meer een saaie (online) vergade­ring

23 november De echte vergadertijgers daargelaten, is niemand dol op meetings. Vaak duren ze te lang, zijn steeds dezelfde mensen aan het woord en wordt maar wat in het wilde weg gepraat zonder duidelijk doel. Kan dat nou niet beter? Jazeker wel, zegt vergaderexpert Rob de Haas. Vergaderen kan zelfs leuk zijn. En dit is het moment voor verandering.