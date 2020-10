Tobias (27) kan iedere plant kweken in ‘indoor farm’: ‘geen papaja’s uit Zuid-Amerika meer’

wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Tobias Glimmerveen (27), plant paradise manager bij PlantLab.

Plant paradise manager? Werk je in een paradijs?



,,De plek die wij hier creëren noemen we Plant Paradise. Voor de planten is het namelijk echt een paradijs. We bootsen binnen een perfecte lentedag na. Met precies genoeg licht, warmte, water en CO2. Alle elementen waar de planten het beste in groeien.”

Wat is jouw functie binnen het bedrijf?

,,Ik ben locatiemanager in Amsterdam en stuur een team van 10 mensen aan. Mijn werkzaamheden zijn heel divers: alles wat tussen het bestellen tot aan het afleveren van de producten zit.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Om samen met het team het beste product te creëren. We zijn heel kritisch op het proces, we gaan alleen voor het beste. Daarnaast vind ik het heel tof om als bioloog met deze technologie te mogen werken. Het is echt productiewerk, geen onderzoek zoals de meeste biologen doen. Een heel andere tak van sport dus, maar wel een ontzettend leuke. Als je hier werkt, ben je geen standaard boer, eerder een analist. Ik merk dat veel jonge gasten dit werk heel interessant vinden, die willen ineens boer worden.”

Welke gewassen verbouwen jullie allemaal?

,,Sla, 60 soorten kruiden - elke soort die je je maar kunt bedenken - tomaten, eetbare bloemen. Maar op onze locatie in Den Bosch ook planten zoals varens en bananenbomen.”

Waarom doen jullie dat in een lab?

,,Om in de toekomst aan de voedselvraag te kunnen blijven voldoen, zijn er verschillende oplossingen nodig. Door urban farming kunnen mensen die in de stad wonen de hoek om lopen en daar zelf hun verse producten halen. Dat is ook een stuk duurzamer. Niemand zit meer te wachten op een papaja uit Zuid-Amerika. Je wil groente eten die op dezelfde dag lokaal is geoogst. Het is super tof dat wij dat kunnen realiseren.”

Wat vind je lastig aan je werk?

,,Je probeert in een soort koelcel helemaal opnieuw een klimaat op te bouwen. Het is de mens eigen om te denken dat we dit zo maar kunnen. Dat een plantje zo maar groeit. In onze indoor farms hebben we te maken met allerlei verschillende veranderlijke eigenschappen, zoals temperatuur, vochtigheid, lucht en licht. We moeten alles in evenwicht zien te houden, dat is een hele uitdaging. Daarnaast wil je bijvoorbeeld zoveel mogelijk kilo’s sla op een plek verbouwen. Maar als je meer licht toevoegt, groeit de plant weer te snel en dat is niet goed voor de kwaliteit.”

Hoe lossen jullie dat op?

,,Uit ervaring weten we gelukkig wat de planten nodig hebben. Het is de truc om de parameters, de elementen die invloed hebben op de groei van de plant, in balans te houden. Als je daar wat in verandert, zie je dat meteen terug. Dat vind ik heel leuk. Zelfs als ik de planten op een andere plek neerzet, zie ik direct verschil. Heel cliché, maar je merkt dan hoe machtig de natuur eigenlijk is.”

Wat voor manager ben je?

,,Ik doe mijn best om iedereen zich comfortabel te laten voelen in het werk. Ik kan goed luisteren en geef mijn team de vrijheid om mee te denken. Want we zijn hier nog volop in ontwikkeling, we moeten nog veel dingen nog uitvogelen. Daarin leun ik heel erg op mijn team.”

Snoep je eigenlijk veel onder het werk?

,,Alles wat overblijft gaat mee naar huis. Het is natuurlijk zonde om producten weg te gooien. De tomaten zijn altijd heel populair, vooral de cherrytomaatjes. Die kun je hier tussendoor gewoon pakken. De bakjes zijn altijd snel leeg.”

Zie je jezelf dit werk tot je pensioen doen?

,,Ik zie mezelf zeker nog langer in de productie werken. Het liefst doe ik dat in het buitenland. Toen ik hier net begon, zou ik een jaar later op Hawaii zitten om daar een locatie te openen. Maar corona gooide roet in het eten. Hopelijk lukt het over een jaar vanaf nu. PlantLab is een tiental locaties aan het ontwikkelen en heeft al een vestigingen in de VS en op de Bahama’s. Grote steden maar ook eilanden zijn afhankelijk van import omdat de omstandigheden eigen teelt niet toelaten. Door corona zie je dat de schappen leger raken. Het zou mooi zijn als ze zelfvoorzienend zouden kunnen worden door onze technologie.”

Volledig scherm Tobias Glimmerveen aan het werk in de urban farm van PlantLab. © Anko Stoffels

