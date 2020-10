Tijdens de lunch wordt Peter bij de baas geroepen. Een uur later staat hij op straat

Baan kwijt door coronaHet ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Peter Scholtens uit Maarssen was transportcoördinator. Hij verloor in een jaar tijd twee keer zijn baan. ,,Sta ik wéér op straat.”

Tweeënhalve week nadat Peter Scholtens (57) begonnen was als transportcoördinator, raakte hij door corona zijn baan kwijt. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat hij zijn baan verliest. ,,Ik dacht verdorie, heb ik het goed voor elkaar en ondanks corona een nieuwe baan gevonden, sta ik wéér op straat.’’

In november vorig jaar krijgt Scholtens te horen dat hij zijn baan kwijtraakt op het Utrechtse hoofdkantoor van een Japanse producent van drukpersen. Hij werkte er ruim 18 jaar. ,,Met veel plezier.’’ Het ontslag komt onverwacht. ,,Door de digitalisering worden er wereldwijd minder drukpersen verkocht, maar dat ik moest vertrekken, had ik totaal niet aan zien komen.’’

Opeens thuis

Op een vrijdagmiddag wordt hij tijdens de lunchpauze bij zijn baas geroepen en een uur later staat hij met een doos met zijn spullen beneden voor de deur. ,,Ik voelde me wel een beetje lullig. Wat overkomt mij nou? Ik was 56, had ruim 35 jaar gewerkt en zat opeens thuis.’’ Hij is de eerste weken boos en verdrietig. ,,Waarom ik nou’’, vroeg ik me af. ,,Het lag niet aan mijn prestaties of inzet, zei mijn leidinggevende. Ik kreeg een mooi getuigschrift mee.’’ Hij vermoedt dat zijn ontslag te maken heeft met zijn leeftijd. Daardoor was hij wellicht duurder dan andere, jongere collega’s en een van de eerste slachtoffers van een reorganisatie.

Quote Ze zaten te springen om iemand met mijn ervaring Peter Scholtens

Nog tot eind maart krijgt Scholtens doorbetaald. Uiteindelijk lukt het hem, net op tijd, om een leuke, nieuwe baan te vinden. Op 1 april kan hij beginnen als transportcoördinator bij een bedrijf gespecialiseerd in high tech loopbanden voor revalidatie. ,,Daar zaten ze te springen om iemand met mijn ervaring. Iemand die wist van de hoed en de rand in de logistiek. Ze waren heel blij met me.’’

Proeftijd

Door de coronacrisis begint hij vanuit huis te werken voor zijn nieuwe werkgever. ,,Ik leerde iedereen kennen, sprak met collega’s af via Teams.” Maar voordat hij goed en wel is ingewerkt, krijgt hij zijn ontslag. ,,Na tweeënhalve week kreeg ik te horen dat ik weg moest. Ik zat nog in mijn proeftijd, zeiden ze.” Ook een andere collega die net begon, vertrekt en jaarcontracten worden niet verlengd. Zijn nieuwe werkgever is hard geraakt door de coronacrisis. ,,De loopbanden werden in Culemborg geproduceerd en wereldwijd verscheept, maar door corona lag dat op zijn gat.’’ Per 1 mei is Scholtens dus opnieuw werkloos. ,,Ja, maar wat nu, dacht ik.’’

Hij heeft twee jaar recht op WW. De uitkering is echter een stuk lager dan zijn laatste salaris. ,,Dat betekent financieel knijpen. We hebben een studerende dochter en we vinden het belangrijk dat zij zonder grote studieschuld straks de wereld in gaat. Ook hebben we onze boot moeten verkopen om zo een financiële buffer op te bouwen.’’ Vanaf de eerste dag dat zijn uitkering in gaat, zoekt Scholtens naar vacatures en verstuurt hij tientallen sollicitaties. Het valt hem tegen, wat het oplevert. ,,Ik krijg reacties dat ik niet in het profiel pas. Soms krijg ik zelfs helemaal geen reacties.’’

Leeftijd

Een aantal keer wordt hij uitgenodigd op gesprek. ,,Daarna kreeg ik te horen: leuk gesprek, je bent goed, maar niet voor ons bedrijf.’’ Scholtens vermoedt dat zijn leeftijd bij de afwijzingen een belangrijke rol speelt. ,,Iemand die tien jaar jonger is, is ook goed, maar waarschijnlijk wel een stukje goedkoper. Daar kijken bedrijven naar.’’

Quote Bedrijven zijn afwachtend en houden hun hand op de knip. Het vacature-aan­bod daalt Peter Scholtens

De wereldwijde handel loopt terug door corona en dat heeft weer invloed op het aantal vacatures in de logistiek, ziet Scholtens. ,,Zeker nu we te maken hebben met de tweede golf. Bedrijven zijn afwachtend en houden hun hand op de knip. Het vacature-aanbod daalt. Dit is een lastige tijd om te solliciteren.’’ Hij kijkt daarom breder, bijvoorbeeld naar vacatures voor ordermanagement en zelfs naar leraar op scholen. ,,Maar voordat ik omgeschoold ben om les te geven, zijn we twee jaar verder. Tegen die tijd ben ik 60. Willen scholen me dan nog wel?’’

Hij verveelt zich overigens niet nu hij sinds mei weer thuis zit. ,,’s Ochtends vroeg duik ik meteen achter de computer op zoek naar vacatures. Ook wandel ik met de hond en ik houd ervan om buiten te zijn.’’ Daarnaast helpt hij zijn moeder en schoonvader met klussen in huis en oudere mensen in de straat met hun tuin. ,,Ik kom de dag wel door en ik heb gelukkig een heel begripvolle vrouw.’’

De vader en schoonvader van Scholtens gingen op hun 57ste met pensioen. ,,Het is gek om te realiseren dat ik die leeftijd nu zelf ook heb. Pensioen zou mooi zijn, maar ik ‘moet’ nog tien jaar.’’

Werkloos door corona

Het oplaaiende coronavirus en de verscherpte maatregelen hebben weer duidelijke effecten op de economie. Chief Economist Sandra Phlippen van ABN Amro toont in onderzoek aan dat niet alleen de gedeeltelijke lockdown een negatieve impact heeft. De angst voor het virus speelt ook een belangrijke rol. ‘De verklaring voor de terugval van de economische bedrijvigheid, moet voor een groot deel worden gezocht in het effect van de angst voor het virus’, schrijft ze op de website van de bank. Sinds het virus weer oplaaide in september, telde de bank minder fysieke transacties. ‘Dat kan komen doordat mensen huiverig zijn om naar buiten te gaan.’ Verschillende horecazaken (Engels in Rotterdam, hotel QO in Amsterdam) maakten deze week bekend definitief te sluiten door corona. AMC Theaters, een van de grootste bioscoopketens ter wereld (ruim 1000 bioscopen) gaf eveneens aan vrijwel failliet te zijn. ,,We verwachten dat veel horecazaken aan het eind van het jaar of begin volgend jaar faillissement aan moeten vragen’’, zei een woordvoerder van de Koninklijke Horeca Nederland eerder tegen De Gelderlander.

