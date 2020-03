Tien tips om het meeste uit je LinkedIn-profiel te halen

Met de zeeën van tijd die de coronacrisis aan veel mensen biedt, kun je eindelijk eens je LinkedIn-profiel van vers bloed voorzien. LinkedIn is een waardevol platform voor werknemers én (startende) ondernemers. Jezelf profileren, netwerken, relaties beheren, nieuw personeel vinden; het kan er allemaal. Maar hoe pak je dat het beste aan? LinkedIn-specialist Victor Huiting gaf in december 2019 op De Ondernemer 10 tips op om het meeste uit jouw profiel te halen.

Je leest een artikel uit december 2019.

Je profielfoto is één van de meest belangrijke onderdelen van je profiel. Wanneer je een profielfoto plaatst, zorg dan wel dat die duidelijk is en professioneel overkomt. Samen met je partner op de foto, met je huisdier of een jolige prent waarop je met een glas bier in je hand staat? Leuk voor andere sociale media, maar LinkedIn is een platform voor business professionals. Dat ben jij. Laat dat zien.



Jouw foto heeft de meeste impact wanneer vooral je gezicht goed te zien is en je recht in de camera kijkt. Ongemerkt worden mensen namelijk direct aangetrokken tot iemands blik in de ogen. Een foto spreekt tot de verbeelding. Het kan helemaal geen kwaad om voor jouw profielfoto een professionele fotograaf in te huren. Sterker nog, dat raad ik van harte aan. Kies wel een specialist in headshots.

Hieronder enkele voorbeelden van wat minder goed overkomt:

2. Vul je contactgegevens in

Je LinkedIn-profiel kun je gerust je ‘persoonlijke website’ noemen. Het is dé plek waar je profielbezoeker meer over je te weten kan komen. En als je een bedrijfswebsite hebt, moet daar contactinformatie te vinden zijn. Waarom op je persoonlijke profiel dan niet? Als mensen contact willen leggen, maak het ze dan zo makkelijk mogelijk. Vermeld in ieder geval je e-mailadres en telefoonnummer. Sommige mensen bellen liever. Dit nummer is alleen te zien voor je eerstegraads connecties, niet voor je tweede. Nu je toch bezig bent, voer dan meteen even je website-url in.

3. Vergeet je achtergrondfoto (banner) niet

Een achtergrondfoto is een must. Een unieke achtergrondfoto springt direct in het oog en biedt je de kans om iets van jezelf te laten zien. Ben je een trainer? Dan is dit de plek om een foto te plaatsen waarop jij voor een groep staat. Het geeft je profielbezoeker een beter beeld en kan het ijs breken in een gesprek. Let hierbij wel op de resolutie, bij voorkeur is het 1584 x 396 pixels. De afbeelding moet een JPEG-bestand (.jpg) of PNG-bestand (.png) zijn en mag maximaal 4 MB groot zijn. Kies een foto uit je eigen collectie of vind (gratis) hoge kwaliteit foto’s op pixabay.com of pexels.com. Onthoud: LinkedIn is geen cv. Het is je digitale reputatie.

4. De kopregel moet goed zijn

Wat ik veel tegenkom, is de functie in de kopregel. Dus: ‘eigenaar bedrijf x’ of ‘accountmanager bedrijf z’. Dit staat op je visitekaartje, maar is niet onderscheidend op LinkedIn. Het zegt jouw doelgroep meestal niets. Zie je kopregel als een krantenkop. Wanneer je een krant opslaat, scan je wellicht eerst de koppen en blijf je hangen bij dat wat je aanspreekt.

Dat kan op twee manieren: ‘Ik help <doelgroep x> aan <resultaat> met <middel>’ Dus: ‘Ik help ondernemers en sales professionals aan meer leads in minder tijd met LinkedIn’. Nog beter: ‘Helpt jou als ondernemer of sales professional aan meer leads in minder tijd met LinkedIn.’

Gebruik keywords waar je doelgroep op zoekt. Stel: je bent directeur bij een IT security-bedrijf, dan wordt het: ‘Levert IT-oplossingen die je IT-infrastructuur veilig & efficiënt houdt | Managing Director | Cisco-certified’.

5. Voeg een samenvatting toe

Veel gebruikers vinden het lastig een samenvatting op te stellen, wat ik goed begrijp. Toch is het een gemiste kans om jezelf niet in de spotlight te zetten. Concentreer je op de 4 W’s: Wie, Wat, Waar en Waarom. Zo weten mensen gelijk wie je bent, wat je doet of ambieert, waar je ze het beste mee helpt en waarom je doet wat je doet. Sluit af met je contactinformatie (e-mail, telefoonnummer, website). Geef je er waardevolle content bij weg? Voeg dan ook beeldmateriaal toe zoals pdf, video of foto. Vertel het niet alleen, laat het ook zien.

6. Spreek niet over jezelf in de derde persoon

Je LinkedIn-profiel is geen roman waarin je met enige afstand jezelf beschrijft. Doe net alsof je iemand voor het eerst ontmoet en jezelf voorstelt: ‘Hallo, mijn naam is Jan en ik ben marketingdeskundige’ in plaats van ‘Jan is een ervaren marketingdeskundige’.

7. Contact maken? Voeg een persoonlijk bericht toe bij een connectieverzoek

Helaas ontvang ik bijna alleen maar connectieverzoeken zonder persoonlijk bericht. Het is één van de meeste voorkomende fouten op LinkedIn! Als je een persoonlijke tekst toevoegt, is de kans groter dat de uitnodiging geaccepteerd wordt. Je netwerk groeit bovendien sneller en de tekst blijft in LinkedIn Messaging te zien. Dat stimuleert verdere interactie en is makkelijk voor toekomstig contact. Het laat zien dat je er moeite voor doet, het is persoonlijker en je bouwt aan relaties in plaats van dat je connecties verzamelt.

8. Gedraag je netjes

Er zijn LinkedIn-gebruikers die zich duidelijk niet netjes kunnen gedragen. Maak van goede manieren een goede gewoonte, daarbij hoort:

- Tijdig en netjes antwoorden op berichten. LinkedIn Messaging wordt steeds meer gemeengoed in communicatie en je ontvangt een notificatie en e-mail. Niet te missen dus.

- Bedanken als je getagged wordt. Misschien is er iemand op zoek naar een tekstschrijver of coach en jouw netwerkcontact noemt jouw naam. Dat is zeer attent! Een ‘like’ of ‘bedankt voor het taggen’ is dan een kleine moeite. Wie weet levert het een leuk cont(r)act op.

- Reageer je kritisch op een post? Prima, maar hou het netjes. Wees genuanceerd. Vertel ook geen onzin. Wanneer je nauwelijks iets van het onderwerp af weet, is het beter om geen commentaar te leveren. Soms is zwijgen veelzeggend.

- Geef altijd antwoord op reacties onder jouw berichten. Plaatst iemand een kritische opmerking en vind je dat niet terecht? Leg rustig en beleefd uit waarom. Dit wordt door de meeste mensen gewaardeerd en je geeft ook nog eens het goede voorbeeld.

9. Zorg voor onderschrijvingen

Aanbevelingen op jouw LinkedIn-profiel vormen de kers op de taart. Wat is er nu beter dan te bewijzen dat mensen waardering hebben voor jouw kwaliteiten? Het zegt veel over jou als persoon, je aanpak en je resultaten. Het heeft impact wanneer anderen vertellen hoe goed je bent. Geen aanbevelingen hebben behoort zonder twijfel tot één van de meest voorkomende fouten op dit platform.

Bied eens een collega of klant een onderschrijving aan. Ik denk dat ze van hun stoel vallen van verbazing. Het is geven en nemen. Begin eens met geven. Laat je waardering blijken, je smeedt zo echt een band. Bovendien straalt het ook positief op jou af. Het is immers zichtbaar voor iedereen. Gewoon eens doen.

Je kunt er ook om vragen. Mik op minimaal 3. Gisteren heb ik bij bol.com een product gekocht, vandaag heb ik een reviewverzoek in de mailbox. Is ook volstrekt normaal op LinkedIn. Het zal je zeker helpen bij het vinden van een nieuwe baan of het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Ik doe dit zelf eerst persoonlijk of telefonisch en na toezegging stuur ik direct een verzoek via LinkedIn.