Thuiswerktypes: ben jij een mopperaar, een kluizenaar of een multitasker?

1. De uitsteller

Nog even die leuke Netflix-serie afkijken, dat cadeautje bestellen, oh ja, de was moet nog in de machine. En he, is het alweer lunchtijd? Bij thuiswerken ligt afleiding op de loer. Wie last heeft van uitstelgedrag voelt zich daar vaak schuldig over. ‘Ik moet mezelf gewoon een schop onder de kont geven’, hoor ik vaak. Dat nare gevoel werkt niet bepaald bevorderlijk.