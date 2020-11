Thuiswerken: wat kost het en wat krijg je terug van de baas?

Deze drie broers veroveren na Nederland nu ook Europa met hun telefoon­hoes­jes­be­drijf

20 november Met Smartphonehoesjes.nl werden drie broers uit Leusden binnen tien jaar marktleider in Nederland. Inmiddels is het bedrijf van Martijn, Marcel en Stefan Hooft actief in vijf landen en groeit het met zo’n 30 procent per jaar. ,,Als iedere Nederlander met een smartphone een keer per twee jaar een hoesje koopt, dan weet je meteen waarom onze verkoopcijfers zo gestegen zijn.’’