Thuiswerken met vijf kinderen: ‘Soms zet ik bewust even die grote koptelefoon op’

Waarom dit bedrijf nog dagelijks duizend mensen op kantoor laat werken

23 december Ook tijdens deze strenge lockdown laat ASML dagelijks bijna duizend kantoormensen naar het bedrijf in Veldhoven komen. Volgens Peter Baillière, hoofd human resources van het bedrijf, is het noodzakelijk dat mensen elkaar regelmatig ‘live’ in de ogen kunnen kijken.