‘Thuis werken we digitaal onveilig, zonder dat we het doorhebben’

Werknemers hebben ook als ze thuiswerken toegang nodig tot vertrouwelijke informatie. Toch werken ze op afstand vaak op eigen apparaten en met deelprogramma’s, blijkt uit nieuw onderzoek. Hoe veilig is dat?

Delen per e-mail

Online uitgever VakWereld vroeg duizend lezers naar hun digitale thuiswerkgewoontes. De respondenten werken voornamelijk op kantoor, in het informatiebeheer, de evenementenorganisatie, zakelijke mobiliteit, beveiliging en facilitymanagement. De helft van de deelnemers is werkzaam in de zakelijke dienstverlening en 18 procent bij de overheid.

Liefst 84,9 procent van de ondervraagden gaf aan met vertrouwelijke informatie te werken, alles van persoonsgegevens tot offertes. Sander de Wolf, van VakWereld vertelt: ,,Meer dan 80 procent van de thuiswerkers vulde in dat vertrouwelijke informatie beveiligd is. Tegelijkertijd werkt 62,3 procent op eigen apparaten en 62,9 procent werkt met deelapplicaties.’’ Ook vulde ruim 50 procent van de deelnemers in dat ze geen aanvullende actie hoeven te ondernemen om informatie te beveiligen.

Van de ondervraagden gaf 83,4 procent aan dat ze gebruik maken van informatie op netwerkschijven; algemene opslagmappen op het kantoornetwerk. De Wolf: ,,Daarvan is onduidelijk welke informatie zich daarop bevindt, waar die staat en wat de status ervan is. We werken digitaal onveilig, zonder dat we het ons realiseren.’’

Risico’s

Als je op je werk een applicatie start, dan is het netwerk en de apparatuur normaal gesproken beveiligd door de werkgever. De Wolf: ,,Als je thuis gaat werken op een eigen apparaat - zonder inloggen - of met een gedeeld systeem zoals Dropbox, wordt het makkelijker voor derden om toegang te krijgen of de gegevens in te zien. Simpel gezegd: zo’n wachtwoord kan makkelijker gehackt worden.”

Ook kan de informatie makkelijker door derden worden ingezien - al is het door de buurman die even langskomt. En dat is niet AVG-proof.

De Autoriteit Persoonsgegevens raadt aan te werken binnen de beveiligde thuiswerkomgeving. ,,Log in op de server van de organisatie, zodat je hetzelfde scherm te zien krijgt als op kantoor. Gebruik hiervoor als dat kan een laptop of tablet die je van de organisatie hebt gekregen.’’

Ook wordt geadviseerd voorzichtig te zijn met cloud-, opslag- of maildiensten, zeker als ze gratis zijn. ,,Zo’n dienst is misschien juist gratis omdat de aanbieder je gegevens gebruikt voor andere doeleinden. Zoals marketing of verkoop van gegevens aan derden’’, legt een woordvoerder uit. Ook zijn sommige diensten mogelijk niet goed beveiligd zijn tegen internetcriminelen.

Lange termijn

Grote bedrijven zoals Microsoft en Twitter kondigden al aan het thuiswerken ook na coronatijd (deels) voort te zetten. De Wolf: ,,We zijn halsoverkop gaan thuiswerken met hulp van allerlei online oplossingen. Dat werkt, voor nu. Op de lange termijn voldoen sommige processen echter niet. Digitale veiligheid en privacy worden nog vaak over het hoofd gezien.” Ook ander recent onderzoek bevestigt dat de cybersecurity thuis te wensen over laat.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Thuiswerken op je eigen computer is ook een groot gevaar voor de bedrijfscomputersystemen. Bekijk het interview met staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk de video’s van AD Werkt in onderstaande playlist: