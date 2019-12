Teun runt op zijn 19de al twee bedrijven en zijn omzet is met 573 procent gestegen

Terug naar het begin. Teun was elf toen hij het tijd vond voor een bijbaantje. Niet bij de supermarkt, nee, hij wilde voor zichzelf beginnen. Eerst werd hij dj op fuifjes, daarna organiseerde hij als brugpieper kinderfeesten. ,,Het leek toen wel een wedstrijd wie het gekste of coolste feestje kon organiseren. Ik wilde daarop inspelen door originele activiteiten aan te bieden’’, vertelt Teun. En zo geschiedde. Hij kocht feestgerei op van Chinese fabrikanten, ging stad en land af met de spullen en verliet de kinderfeestjes pas als alle kinderen moe maar voldaan neerploften voor friet. Het bleek het juiste idee op het perfecte moment, de kassa rinkelde.

Gekkenhuis

Afgelopen januari sprak deze site de ondernemer over zijn grote succes op jonge leeftijd. Teun, een beleefde en bescheiden student Ondernemerschap & Retail Management aan de Avans Hogeschool, vertelde enigszins beschroomd dat zijn omzet met 150 procent was gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit jaar ging het nog harder: zijn omzet is met maar liefst 573 procent gestegen, zo vertelt hij nu. ,,Sinds dat interview is het echt een gekkenhuis.’’

Waar VT-entertainment aanvankelijk vooral kinderfeestjes organiseerde, is het nu een verhuurbedrijf waar je activiteiten kunt boeken voor een feest of evenement. ,,Ongeveer 80 procent van onze boekingen zijn bedrijfsuitjes’’, zegt Teun. ,,Populair zijn lasergamen, bijvoorbeeld in de supermarkt of op een advocatenkantoor.’’

Teun heeft acht payrollers in dienst. Dat is maar goed ook, want de 19-jarige student heeft het enorm druk. Sinds een paar maanden is hij namelijk ook mede-eigenaar van Citysteps. Met drie andere Avans-studenten biedt hij oplaadbare elektrische steps aan in zijn woonplaats Tilburg. Daar mogen de voertuigjes al de straat op, in tegenstelling tot andere steden, maar de studenten hopen dat ze in de toekomst door heel Nederland te vinden zijn. ,,We proberen momenteel 2,5 miljoen euro te lenen om de volgende groeifase te financieren. De gesprekken met banken en investeerders lopen al een tijdje. In Citysteps gaat nog veel meer geld om dan in VT-entertainment.’’

Balans

De zaken gaan goed, maar zijn valkuil is nog steeds dat hij veel werkt: zeven dagen per week om precies te zijn. ,,Balans tussen werk en privé is er bij mij dus niet. Alleen op donderdag probeer ik het rustig aan te doen. Dan werk ik vanuit huis.’’



Ooit adviseerde Teun andere jonge ondernemers om vooral een werktelefoon aan te schaffen, maar zijn eigen werk en privé zijn inmiddels zo met elkaar vervlochten, dat hij dit jaar voor de bijl is gegaan. ,,Ik heb geen aparte telefoons meer, maar een soort duale simkaart. Na zes uur ‘s avonds krijgen mensen die me zakelijk bellen mijn voicemail. Zodat ik in de avond niet te veel aan het werk ben.’’ Teun woont nog steeds bij zijn ouders in Tilburg. „Als ik te hard werk, spreken ze me toe: ‘het kan wel een tandje minder Teun’. Verder vinden ze het hartstikke gezellig dat ik nog thuis woon.”

Ambitie op jonge leeftijd is geen garantie voor blijvend succes, zo bewijst het recente faillissement van die andere jonge top-ondernemer: Roderick van Empel (18). Volgens het faillissementsverslag ontvingen de personeelsleden van zijn mediabedrijf Splendid Media een ‘aanzienlijk salaris bij hun functie’. Maar Teun maakt zich geen zorgen. ,,Ik verdien goed, maar bijna al het geld dat binnenkomt, stop ik in mijn ondernemingen, ik keer mezelf weinig uit.” Hoeveel hij zichzelf uitkeert, houdt hij liever voor zich. ,,En ik zou niet zo snel een dure auto kopen. Dat soort exorbitante uitgaven passen helemaal niet bij mijn karakter.’’

Naast je schoenen

Hij benadrukt ook dat hij het belangrijk vindt om nuchter te blijven. Zijn ouders hebben hem immers meegegeven: wat je ook doet, nooit naast je schoenen lopen. ,,Ik hield er nooit zo van om op de voorgrond te treden. Maar inmiddels ben ik eraan gewend. Het hoort erbij: als je wilt groeien, moet je jezelf wel profileren.’’

