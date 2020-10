Strafrechtadvocaat Kerem staat zware criminelen bij: ‘Er zijn dingen die alleen ik weet’

Zou jij je baan als stressvol omschrijven?

,,Het is op specifieke momenten zeker een erg stressvolle baan, maar aan de andere kant ook weer niet. Het is vaak stressen, alleen heb ik daar geen last van. Gewoon omdat ik mijn werk heel leuk en interessant vind.”

Dus jij kan goed tegen stress?

,,De werkdruk voor advocaten is extreem hoog, dus je móet wel stressbestendig zijn. Je weet op maandag nooit hoe de rest van je week eruit komt te zien. Dingen gaan bijna nooit zoals gepland. Je moet enorm kunnen meebuigen. Het is continu een selectie maken van dingen die de meeste prioriteit krijgen.”

Wat zorgt er zoal voor dat jij je agenda om moet gooien?

,,Soms krijgt een zaak ineens voorrang door justitieel ingrijpen. Dan gaat het meestal om een aanhouding of huiszoeking. Ook al voorzien sommige cliënten wel dat ze mogelijk worden aangehouden, meestal is niet bekend wanneer dat zal gebeuren. Op het moment dat ik een telefoontje krijg van het politiebureau moet ik alles laten vallen en me naar de cliënt haasten om hem bij te staan. Als ik dan ’s avonds laat thuiskom, moet ik vaak nog verder met ander werk omdat ik die volgende ochtend bijvoorbeeld een belangrijke zitting heb.”

Quote Op het moment dat ik een telefoon­tje krijg van het politiebu­reau moet ik alles laten vallen en me naar de cliënt haasten om hem bij te staan Kerem Canatan, strafrechtadvocaat

Wat maakt je werk zo leuk?

,,Ik sta heel dicht op zaken waar de kranten vol van staan, er zijn dingen die alleen ik weet. Dat maakt het heel spannend en leuk. Mensen kijken niet voor niets graag misdaadseries, ik zit daar middenin.”

Maar je werk is vast ook weleens lastig...

,,Er zit vaak veel ellende achter de zaak die je behandelt, want je hebt te maken met misdaad en slachtoffers. Ik moet me voor het verdriet van slachtoffers en nabestaanden zien af te sluiten, dat is niet altijd makkelijk. Maar het gaat op dat moment om het belang van je cliënt. Advocaten kijken daar heel zakelijk naar.’’

,,Een groter probleem is misschien wel dat mensen negatief tegen ons beroep aan gaan kijken. Ze vereenzelvigen je soms met je cliënt. Maar je staat een verdachte bij, je bent niet het strafbare feit aan het goedpraten. Gelukkig kan ik dit altijd goed uitleggen aan mensen. Ik vraag hen dan: ‘Wat zou je zelf willen als je in zo’n situatie zat? Dan wil je toch ook rechtsbijstand krijgen?’.”

Heb je daar een voorbeeld bij?

,,Kijk bijvoorbeeld eens naar de Schiedammer Parkmoord, een zaak waarbij eerst de verkeerde persoon werd veroordeeld. Maar toen dat nog niet bekend was, vonden veel mensen het schandalig dat die persoon rechtsbijstand kreeg. Pas achteraf begrijpt men dan hoe belangrijk de rol van een advocaat kan zijn. Strafrechtadvocaten verdedigen natuurlijk ook wel mensen die schuldig zijn, maar ook dan is er een buffer nodig. Bij justitie kunnen immers ook fouten worden gemaakt. Daar moeten ze tegen beschermd worden.”

Krijg je weleens te maken met bedreigingen?

,,We krijgen weleens vervelende telefoontjes. Gelukkig zit ik niet in een praktijk waar ik veel gevaar loop. Ons kantoor staat geen kroongetuigen bij. De moord op Derk Wiersum september vorig jaar heeft wel enorm veel impact gehad, op de hele beroepsgroep. Veel advocaten hadden een lange tijd veel minder plezier in hun werk. Ik kende Derk persoonlijk, dus het was een hele shock voor mij. Ik ben altijd alert, maar sindsdien extra.”

Quote De moord op Derk Wiersum september vorig jaar heeft wel enorm veel impact gehad, op de hele beroeps­groep Kerem Canatan

Je werk zal vast invloed hebben op je persoonlijke relaties...

,,Iemand met wie je een relatie hebt moet flexibel zijn. Diegene moet accepteren dat je tot laat, soms tot middenin de nacht en in de weekenden werkt. Het is niet altijd even leuk om een relatie met een advocaat te hebben. Ik probeer het te compenseren door op rustigere momenten veel leuke dingen te doen en vakanties in te plannen. Ik ben al 18 jaar advocaat en kan nu gelukkig wat makkelijker dingen uit handen geven zodat ik in het weekend alleen hoef te werken aan de dingen die echt af moeten.”

Wat doe je om te ontspannen?

,,Sporten. Ik doe aan hockey en bokszaktraining. Daarnaast heb ik een heel druk sociaal leven en een vriendin met wie ik graag leuke dingen doe. Ik ben vaak van huis, maar dat vind ik juist fijn want ik kan niet goed stilzitten. Ik lees eigenlijk nooit een boek, lezen ter ontspanning kan ik niet. Waarom zou ik een misdaadroman gaan lezen als ik ook dossiers kan lezen over mijn eigen spannende zaken?’’

Blijf je dit tot je pensioen doen?

,,Ja, maar dan wel in combinatie met andere ondernemingen. In mijn vrije tijd ben ik bezig met het opstarten van andere bedrijven, ik vind ondernemen heel leuk. Daarom heb ik sinds 2008 een eigen kantoor, dat geeft toch wat meer vrijheid.”

