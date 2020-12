Stagiaire die gevangen zat op zolder: ‘Toen dat luik opende, begon ik meteen te huilen’

Dochter van kapperskop­pel dat stagiaire opsloot: ‘Mijn moeder is heel manipula­tief’

23 september De veroordeling van het Belgische kapperskoppel dat vijf weken lang een stagiaire had opgesloten op zolder blijft de gemoederen bezighouden in hun woonplaats Tielt-Winge. De moeder van de man en de dochter van het stel, die wat verderop in dezelfde straat een eigen kapperszaak openden, hebben dubbele gevoelens: ,,We hebben al zeven jaar geen contact meer, maar toch blijft hij altijd welkom.’’