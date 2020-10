Sporten onder werktijd of even boodschappen doen? Van een goede manager mag het

Even ‘stiekem’ boodschappen doen, een wasje draaien of zelfs een rondje hardlopen in de baas z’n tijd. Door het thuiswerken kunnen managers ons niet meer de hele dag controleren. Toch gelooft bijna de helft van de werknemers dat hun leidinggevende er wel op vertrouwt dat ze thuis net zo hard werken als op kantoor.

Dat blijkt uit het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door opleidingsinstituut ISBW onder ruim 1200 werkenden in Nederland. ISBW onderzocht hoe werknemers tegen hun manager aankijken en wat ze verwachten. Ook nu het leidinggeven bij veel bedrijven op afstand gebeurt.

Bijna de helft (48 procent) van de respondenten heeft het gevoel dat hun manager er vertrouwen in heeft dat ze thuis hetzelfde werk verrichten als toen ze nog op kantoor zaten, zo'n 15 procent heeft dat gevoel niet. Ongeveer 40 procent denkt dat hun manager verwacht dat ze thuis even productief zijn als op kantoor.

Managen

Een kwart van de werknemers zegt op te bloeien door de zelfstandigheid die het thuiswerken met zich meebrengt. Godelieve Meeuwissen, leiderschapscoach en schrijver van het boek Inspirerend leiderschap op afstand, herkent dit. ,,Door het thuiswerken ben je leidinggevende van jezelf geworden. Veel mensen vinden dat fijn. Je bepaalt je eigen openingstijden en wat er in de kantine te koop is. Maar je bepaalt ook zelf wanneer je even niet bereikbaar bent.”

Ruim 10 procent voelt zich juist onzeker en vindt het niet fijn om zelf de dag in te delen en zichzelf te motiveren. ,,Deze groep vindt het lastig en heeft het minder in zich. Daar ligt een rol voor de coachende manager. Deze leider helpt werknemers om er meer vertrouwen in te krijgen”, zegt ISBW-directeur Rob Rijbroek.

Boodschappen

Verder blijkt uit het onderzoek dat niet iedereen onder werktijd continu voor de baas bezig is. Bijna een kwart van de werknemers doet huishoudelijke taken onder werktijd, 17 procent doet boodschappen en 14 procent gaat even lekker in de tuin zitten. Een klein deel van de respondenten gaat daar nog iets verder in. Bijna 10 procent doet een hobby onder werktijd, hetzelfde aantal werknemers kijkt televisie, 8 procent gaat even sporten en een procent minder doet een powernap in de baas z’n tijd.

Directeur Rijbroek is niet verbaasd over deze cijfers. Hij zegt het zelf ook te doen en vindt het juist een goed idee. ,,Pauzeren is erg belangrijk. Met al die onzekerheid moet je juist even de tijd nemen om tot rust te komen. Na een pauze ben je weer helemaal fris en fruitig om verder te gaan met je werk.”

Voorbeeld

Werkgevers zouden pauzemomenten inderdaad moeten promoten, zegt Meeuwissen. ,,Even de afwas doen is super goed voor de productiviteit en je mentale fitheid. Je kunt echt niet langer dan 50 minuten achter elkaar geconcentreerd werken. Werkgevers zouden het goede voorbeeld moeten geven door zelf ook even 5 minuten pauze te nemen tussen de Zoomcalls door.”

Rijbroek weet dat deze vrijheid voor een grote groep werknemers werkt, maar dat een deel daar ook misbruik van zal maken. ,,Een goede manager geeft aan dat hij de pauzes helemaal prima vindt. Dan hoeft niemand het stiekem te doen en dan voelt het ook niet als iets dat niet mag. Daarmee ga je veel misbruik tegen.”

Informeler

Door de coronacrisis heeft 20 procent van de werknemers meer contact met de manager. In 22 procent van de gevallen is het contact ook informeler geworden, laat het onderzoek zien. Rijbroek: ,,Het is een groot verschil met de situatie in maart, toen veel managers nog worstelden met leidinggeven op afstand. Nu lijkt dat voorbij en zie je dat de meeste managers meer de tijd nemen voor hun werknemers.”

Meeuwissen vindt contact heel belangrijk, niet alleen tussen manager en werknemer maar ook tussen collega’s onderling. ,,We moeten hier samen doorheen komen, dus blijf verhalen met elkaar delen. Wij zitten nu bijvoorbeeld als gezin thuis in quarantaine en voor mijn puberzonen is dat allesbehalve een ideale herfstvakantie. Vraag eens wat vaker aan elkaar: Hoe gaat het nou met je?”

Informeer ook gerust eens bij je manager hoe hij zich staande houdt in coronatijd, zegt Meeuwissen. ,,Als je het niet meer ziet zitten, vraag dan ook aan je baas hoe hij het volhoudt. Inspireer elkaar op afstand. Vertel dat je doordeweeks gestopt bent met drinken of dat je heel erg je best doet om fit te blijven.”

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij geeft tips over hoe we het beste kunnen thuiswerken met z’n allen:

