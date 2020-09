Rutte aan de bak om 2 miljard: cadeautje voor bedrijfsleven of broodnodige crisismaatregel?

CEO kreeg een miljoen minder om personeel minstens 60.000 euro per jaar te kunnen geven

4 september Dan Price, CEO van het bedrijf Gravity Payments in Seattle, besloot vijf jaar geleden om zijn eigen loon met 94 procent naar beneden te halen, zodat hij zijn 120 personeelsleden minimum 70.000 dollar (60.000 euro) per jaar kon laten verdienen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Vijf jaar later stelt hij vast dat zijn bedrijf het drie keer beter doet dan toen, én vooral dat zijn personeel tevreden is.