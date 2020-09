Rijksambtenaren krijgen meer loon en thuiswerkvergoeding van 363 euro

Verhuisboe­te maakt buitenland­se bedrijven kopschuw

26 september Het internationale bedrijfsleven is slecht te spreken over de verhuisboete die GroenLinks wil opleggen aan bedrijven die Nederland de rug toekeren. ,,Bedrijven zullen zich wel twee keer bedenken voor ze zich hier vestigen. Dit is niet goed voor het vestigingsklimaat.’’