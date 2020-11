Ria (93): ‘Beste koop is m’n smarthorloge dat trilt om me te wekken’

27 kilometer lopen voor een pakketje? Dankzij de robots hoeft dat bij dit Nieuwegein­se bedrijf niet meer

10 november Het Nieuwegeinse bedrijf Active Ants heeft de toekomst van de logistiek in handen. Daar is Jeroen Dekker van overtuigd. Tientallen robots verrichten het zwaarste werk in een nieuw distributiecentrum van het bedrijf in Roosendaal. Nu nog ‘uniek in de wereld’, volgens Dekker. Maar zijn bedrijf brengt dit concept de komende jaren ook naar België en Duitsland.