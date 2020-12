Restauranteigenaar David (33) begint delicatessenzaak: ‘Nu kan ik voor mijn gezin zorgen’

Hij is eigenaar van restaurant en wijnbar Vineum in Rotterdam en levert met Van Steenderen Wines wijn aan onder meer horecabedrijven in dezelfde stad. Maar door corona ligt alles plat. Niet alleen loopt David van Steenderen al maanden tonnen aan omzet mis, hij kan ook ‘zijn passie niet kwijt’. Tijd om daar wat aan te gaan doen, dacht hij. Opdat dit ‘troosteloze coronajaar’ niet helemaal verloren is.